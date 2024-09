Brazílsky súd zrušil zablokovanie účtov Muskových spoločností

Brazília 13. septembra (TASR) - Sudca brazílskeho najvyššieho súdu Alexandre de Moraes v piatok rozhodol o zrušení zablokovania bankových účtov sociálnej siete X a spoločnosti Starlink. Vlastníkom oboch spoločností je americký miliardár Elon Musk. Sudca tak urobil po tom, ako nariadil prevod 18,4 milióna brazílskych realov (3,3 milióna dolárov) z týchto účtov do štátnej pokladnice, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Podľa piatkového vyhlásenia súd účty odblokoval, pretože suma prevedená do brazílskej štátnej pokladnice dosiahla celkovú sumu, ktorú Muskove spoločnosti Brazílii dlhovali na pokutách.



Najvyšší brazílsky súd a Musk vedú spory v súvislosti so šírením dezinformácií na sociálnej sieti X, ktorá dlhodobo odmieta zaplatiť pokuty a určiť svojho právneho zástupcu v Brazílii. Z dôvodu nerešpektovania týchto nariadení súd koncom augusta pristúpil k dočasnému vypnutiu tejto platformy v celej krajine.



Musk, ktorý tento príkaz odsúdil ako cenzúru, reagoval tým, že zatvoril prevádzky sociálnej siete X v Brazílii a ukončil jej tamojšie obchodné aktivity.