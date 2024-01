Brazílsky úrad: Záznam o očkovaní exprezidenta Bolsonara je falošný

Brazília 19. januára (TASR) - Elektronický záznam o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara bol sfalšovaný. Vyplýva to z výsledkov vyšetrovania úradu generálneho štátneho kontrolóra, ktorý v Brazílii zverejnili vo štvrtok. TASR správu prevzala v piatok od agentúry AFP.



Brazílska polícia minulý rok informovala, že odhalila schému, v rámci ktorej vysokopostavený poradca Bolsonara zrejme využil svoju sieť kontaktov v zdravotníctve a vo vláde, aby získal falošné potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pre Bolsonara a ďalšie osoby.



Podľa polície existujú dôkazy o tom, že Bolsonaro vedel o týchto podvodných záznamoch v elektronickom systéme brazílskeho ministerstva zdravotníctva. On a jeho blízki sa takto vyhli medzinárodným cestovným a iným obmedzeniam počas pandémie covidu.



Úrad generálneho kontrolóra v rámci najnovšieho vyšetrovania poukázal na nezrovnalosti medzi dokumentami ministerstva zdravotníctva a Bolsonarovým záznamom o očkovaní, v ktorom sa uvádza, že sa v júli 2022 dal zaočkovať v meste Sao Paulo.



"Pokiaľ ide o očkovanie, ktoré sa údajne uskutočnilo v Sao Paule, jediný záznam (o ňom) je v (Bolsonarovom) očkovacom preukaze... Dospeli sme k záveru, že ide o podvod," uviedol kontrolný úrad vo svojom vyhlásení s tým, že očkovací preukaz Bolsonara tak považuje za falošný.



Brazílsky úrad však zároveň odporučil uzavretie tohto prípade "pre nedostatok dôkazov", ktoré by umožnili identifikovať zodpovedné osoby. Falošný zápis totiž mohli potenciálne vykonať mnohí štátni zamestnanci, ktorí mali prístup do daného systému.



Pandémia ochorenia COVID-19 si v Brazílii vyžiadala viac než 700.000 obetí. Bolsonaro počas svojho pôsobenia vo funkcii v rokoch 2019 až 2022 neustále kritizoval očkovanie proti covidu. Zdôrazňoval, že sa nemá v úmysle dať očkovať a neskôr priznal, že to ani neurobil.