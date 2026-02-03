< sekcia Zahraničie
Brazílsky veľvyslanec: Dohoda s Mercosurom je obetným baránkom
EÚ a Mercosur po viac než 25 rokoch podpísali prelomovú obchodnú dohodu v Paraguaji minulý mesiac.
Autor TASR
Brusel 3. februára (TASR) - Brazílsky veľvyslanec pri Európskej únii Pedro Miguel da Costa e Silva vyhlásil, že krajiny juhoamerického bloku Mercosur vzdorujú „kampani očierňovania“ v súvislosti s kvalitou poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Obchodná dohoda s EÚ sa podľa neho stala politickým obetným baránkom. Uviedol to v pondelkovom rozhovore pre portál Euractiv.com, informuje TASR.
„Je to veľmi poľutovaniahodné a veľmi znepokojujúce, pretože v konečnom dôsledku ide o neustálu kampaň na diskreditáciu našich výrobkov a našich výrobcov,“ uviedol Silva. Reagoval na kritiku, že dovážané produkty z Mercosuru by nemuseli spĺňať normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín.
EÚ a Mercosur po viac než 25 rokoch podpísali prelomovú obchodnú dohodu v Paraguaji minulý mesiac. Vzniknúť by mala rozsiahla zóna voľného obchodu zahŕňajúca približne 700 miliónov spotrebiteľov. Dohoda však naráža na silný odpor niektorých európskych politikov a poľnohospodárov, ktorí varujú pred možnými negatívnymi dôsledkami pre poľnohospodárstvo EÚ.
Európsky parlament presadil postúpenie dohody Súdnemu dvoru EÚ (SDEÚ), čo jej ratifikáciu oddiali. Podľa brazílskeho veľvyslanca krajiny Mercosuru tento krok rešpektujú, hoci ho považujú za sklamanie.
Brazília zároveň urýchľuje svoj vnútroštátny schvaľovací proces. Predbežné uplatňovanie dohody by sa mohlo začať po ratifikácii v jednej z krajín Mercosuru – Argentíne, Brazílii, Paraguaji alebo Uruguaji. To by umožnilo zrušenie ciel napríklad na európske automobily či liehoviny, píše portál.
„Pracujeme na plné obrátky... prezident nám dal pokyn, aby sme postupovali rýchlo, a máme jasné signály, že aj Poslanecká snemovňa, aj Senát budú pri hodnotení dohody postupovať rýchlo,“ zdôraznil Silva.
Aj v prípade predbežného uplatňovania dohody bude mať po rozhodnutí SDEÚ konečné slovo Európsky parlament. Podľa Silvu sa politická diskusia o dohode výrazne vzdialila od faktov. „Dohoda sa bohužiaľ stala predmetom vnútornej politiky a obetným baránkom pre mnohých,“ povedal s tým, že sa využíva ako zámienka na presadzovanie iných politických cieľov.
Brazílsky diplomat zdôraznil, že dohoda neznamená úplnú liberalizáciu vývozu hovädzieho mäsa a hydiny z Mercosuru, ale len obmedzené kvóty, ktoré majú zmierniť vplyv na európskych poľnohospodárov. Pripomenul, že významnú časť vývozu do EÚ tvoria produkty, na ktorých je Únia závislá, ako sója či káva.
„Už teraz spĺňame požiadavky, musíme podstúpiť všetky kontroly, ktoré EÚ ukladá na všetky naše produkty,“ vyhlásil. Podľa jeho slov patria tieto kontroly medzi najprísnejšie na svete a sú porovnateľné so systémami zavedenými v Japonsku a Čile. „Ak urobíme niečo zle, trh sa uzavrie,“ dodal.
