Brazílskym predstaviteľom USA stále neudelili víza pre VZ OSN
Autor TASR
Brazília/New York 16. septembra (TASR) - Spojené štáty stále neudelili víza brazílskym predstaviteľom, aby sa mohli zúčastniť na budúcotýždňovom Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku. V pondelok to uviedlo brazílske ministerstvo zahraničných vecí, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dostali sme informáciu od vlády Spojených štátov, že víza ešte neboli udelené. Spracúvajú sa,“ uviedol na tlačovej konferencii predstaviteľ brazílskeho rezortu diplomacie. Dodal, že prípadné zamietnutie vydania víz Washingtonom by bolo „porušením práva“.
Agentúra AFP pripomína, že vzťahy medzi Brazíliou a Spojenými štátmi sú napäté najmä pre trestné stíhanie a odsúdenie brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara. Minulý štvrtok blízkeho spojenca amerického prezidenta Donalda Trumpa brazílsky najvyšší súd odsúdil na 27 rokov a tri mesiace väzenia pre pokus o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022.
Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa Stéphane Dujarric označil oneskorenie udelenie víz za „znepokojujúce“. Americký minister zahraničia Marco Rubio v pondelok avizoval, že Spojené štáty budú reagovať na Bolsonarove odsúdenie a na Brazíliu plánujú vyvinúť nátlak.
