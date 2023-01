Brazílskym prezidentom sa stal Lula da Silva

Brazília 1. januára (TASR) - Brazílskym prezidentom sa opäť stal ľavicový politik Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý zastával tento úrad už v rokoch 2003-2010. Vo funkcií v nedeľu nahradil kontroverzne vnímaného pravicového prezidenta Jaira Bolsonara.



Bolsonaro doposiaľ neuznal svoju porážku v jesenných prezidentských voľbách a nezúčastnil sa ani na nedeľňajšej inaugurácii. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Nový prezident v inauguračnom príhovore prisľúbil, že "znovuvybuduje krajinu", zlepší postavenie chudobných Brazílčanov a prijme opatrenia na podporu rasovej a rodovej rovnosti. Ako svoj cieľ deklaroval aj úplné zastavenie odlesňovania Amazónie.



Lula da Silva (77) si v nedeľu na slávnostnom ceremoniáli v hlavnom meste Brazília prevzal tradičnú prezidentskú šerpu – za normálnych okolností by mu ju udeľoval odchádzajúci prezident.



Bolsonaro však už v piatok odcestoval z Brazílie do amerického štátu Florida - údajne pre to, aby sa vyhol účasti na inaugurácií svojho politického rivala.



Nový prezident zložil predpísanú prísahu na ceremónii pred sídlom brazílskeho Kongresu, ktorá sa začala minútou ticha za zosnulého legendárneho futbalistu Pelého a emeritného pápeža Benedikta XVI.



Inauguráciu sprevádzali bezprecedentne prísne bezpečnostné opatrenia a na jej bezproblémový priebeh dohliadalo približne 8000 policajtov.



Stalo sa tak pre obavy z možných výtržností alebo násilností zo strany nespokojných Bolsonarových stúpencov, ktorí sa odmietajú zmieriť s nástupom nového prezidenta.



Minulý týždeň zatkli jedného z nich, ktorý mal v úmysle odpáliť výbušniny umiestnené na cisternovom vozidle v blízkosti letiska pri hlavnom meste a vyvolať tak chaos. V nedeľu zadržali ďalšieho muža, ktorý sa chcel dostať na miesto konania inaugurácie s nožom a petardami.



Lula 30. októbra tesne vyhral druhé kolo volieb so ziskom 50,9 percenta hlasov, zatiaľ čo Bolsonara volilo 49,1 percenta voličov.