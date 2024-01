Breivik prišiel na pojednávanie o žalobe, ktorú podal proti samoväzbe

Sudkyňa Birgitte Kolrud hovorí, keď okresný súd v Osle vedie prípad Andersa Behringa Breivika v telocvični väznice Ringerike v nórskom Ringerike v pondelok 8. januára 2024. Foto: TASR/AP

Oslo 8. januára (TASR) - Masový vrah Anders Behring Breivik, ktorý v roku 2011 zabil 77 ľudí, sa v pondelok postavil pred súd v rámci pojednávania v spojitosti so žalobou, ktorú podal na Nórsko za podmienky v samoväzbe. TASR správu prezvala z agentúry AFP.Breivik (44) prišiel na pojednávanie vo väznici Ringerike v tmavom obleku s vyholenou hlavou. Pri príchode sa na rozdiel od predošlých pojednávaní vyvaroval provokatívnych gest, komentuje AFP.Pravicový extrémista je väznený oddelene od ostatných väzňov v rôznych prísne strážených zariadeniach už viac ako 11 rokov. Tvrdí, že predĺženie jeho izolácie je porušením článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zakazuje "neľudské a ponižujúce" zaobchádzanie.Breivikov právnik Oystein Storrvik v dokumentoch k žalobe uviedol, že "dlhé obdobie izolácie a absencia zmysluplnej interakcie spôsobili Breivikovi (psychologické) utrpenie, vrátane skutočnosti, že má teraz samovražedné sklony".dodal.Podľa právnika jediný osobný kontakt, ktorý Breivik má, sú stretnutia s ďalšími dvoma väzňami, ktorých vidí na jednu hodinu každé dva týždne pod prísnym dohľadom, i jeho stretnutia s väzenským personálom.Breivik s odvolaním sa na ďalší článok Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zaručuje právo na korešpondenciu, požiadal aj o zmiernenie obmedzení týkajúcich sa písania listov s ľuďmi mimo väzenia. Tento pravicový extrémista už podal na nórsku vládu niekoľko žalôb, v ktorých sa sťažoval na porušovanie svojich práv a podmienky výkonu trestu, pripomína AFP.Pri útokoch z 22. júla 2011 Breivik najprv nastražil bombu vo vládnej štvrti v hlavnom meste Oslo. Táto explózia pripravila o život osem ľudí. Zhruba o dve hodiny neskôr spustil streľbu na účastníkov letného tábora organizovaného mládežníckou organizáciou vládnucej Strany práce na ostrove Utöya, kde zastrelil 69 osôb.Ako motív svojich činov uviedol odpor proti multikulturalizmu a podpore prisťahovalectva zo strany nórskej vlády.Breivika v roku 2012 odsúdili na 21 rokov väzenia. V Nórsku je to maximálny možný trest, ktorý však môže byť neobmedzene predlžovaný v prípade, že by odsúdený stále predstavoval hrozbu pre spoločnosť.O podmienečné prepustenie mohol Breivik požiadať po prvý raz až po desiatich rokoch. Súd však vlani vo februári jeho prvú takúto žiadosť zamietol s argumentom, že by po prepustení mohol stále predstavovať potenciálnu hrozbu.Breivik má vo väzení prístup k niekoľkým miestnostiam na dvoch poschodiach vrátane kuchyne, obývačky s hernou konzolou a miestnosti na cvičenie, napísala nórska tlačová agentúra NTB. Vedenie väznice tiež vyhovelo jeho žiadosti o zvieratko tým, že mu poskytli tri andulky.