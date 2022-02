Breivika čoskoro prevezú do väzenia neďaleko ostrova Utöya,kde vraždil

Oslo 9. februára (TASR) - Nórskeho masového vraha Andersa Behringa Breivika prevezú čoskoro do iného nápravného zariadenia. Ide o súčasť dávnejšie dohodnutého plánu, že mu bude vo väzbe poskytnuté nové prostredie. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Podľa úradu pre výkon trestu bude Breivik premiestnený z väzenského ústavu v Skiene, kde si trest odpykáva od roku 2013, do zariadenia v meste Ringerike. Tam bude pokračovať vo výkone trestu za rovnakých podmienok.



Zariadenie Ringerike leží na brehu jazera Tyrifjorden, v ktorom sa nachádza niekoľko ostrovov, vrátane ostrova Utöya, kde sa v lete roku 2011 odohral jeden z Breivikových útokov. Väznicu od ostrova delí asi desať kilometrov, poznamenala AFP.



Breivik spáchal pred desiatimi rokmi najzávažnejšie teroristické útoky v histórii Nórska - zahynulo pri nich 77 ľudí a ďalších takmer 100 ich bolo zranených.



Najprv nastražil bombu vo vládnej štvrti v hlavnom meste Oslo - explózia pripravila o život osem ľudí.



Zhruba o dve hodiny neskôr spustil streľbu na účastníkov letného tábora organizovaného mládežníckou organizáciou vládnucej Strany práce na ostrove Utöya, kde Breivik prezlečený za policajta zastrelil 69 osôb.



V roku 2012 Breivika odsúdili na 21 rokov väzenia; to je v Nórsku maximálny možný trest, ktorý však môže byť neobmedzene predlžovaný v prípade, že by odsúdený stále predstavoval hrozbu pre spoločnosť. O podmienečné prepustenie mohol Breivik požiadať po prvý raz až po desiatich rokoch.



Súd v Osle, ktorý ešte pred rokmi rozhodol o Breivikovej vine, už v čase udelenia trestu uviedol, že muž bude s veľkou pravdepodobnosťou schopný vraždiť aj po odpykaní stanoveného trestu.



Breivik, ktorý sa dlho sťažoval na podmienky vo väznici v Skiene, požiadal o podmienečné prepustenie. Súd však minulý týždeň tpto jeho žiadosť zamietol.



Vo svojom rozhodnutí okresný súd v kraji Telemark uviedol, že "existuje jasné riziko, že (Breivik) sa vráti k správaniu, ktoré viedlo k teroristickým útokom z 22. júla (2011)". Od roku 2017 začal Breivik oficiálne používať nové meno Fjotolf Hansen.