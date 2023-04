Breton chce vytvoriť európsky „kybernetický štít“ za vyše miliardu eur

Brusel 5. apríla (TASR) - Európska únia potrebuje účinný "kybernetický štít", na vytvorenie ktorého by sa mala vynaložiť viac ako miliarda eur. Uviedol to eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v stredajšom rozhovore pre francúzske noviny Les Echos, informuje spravodajca TASR.



Breton, ktorý má v exekutíve EÚ na starosti aj obranný priemysel, upozornil, že tvárou v tvár narastajúcemu počtu kybernetických útokov, najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine, vyvstala potreba vytvorenia spoločného európskeho kybernetického štítu.



"Našou ambíciou je vytvoriť európsky kybernetický štít, ktorý umožní oveľa lepšiu detekciu cielených útokov. V súčasnosti môže medzi začiatkom šírenia malvéru a spustením samotného útoku uplynúť až 190 dní," vysvetlil komisár.



Podľa jeho slov potrebné investície presiahnu jednu miliardu eur, pričom dve tretiny z tejto sumy by mala financovať EÚ. Breton spresnil, že o dva týždne, 18. apríla, predloží európske nariadenie, ktoré možno vnímať ako "zákon o kybernetickej solidarite".



Nové nariadenie povzbudí krajiny, ktoré sa stali terčom kybernetického útoku, aby podnikli protiopatrenia, hneď ako je možné takýto útok potvrdiť.



Pri príležitosti Medzinárodného fóra pre kybernetickú bezpečnosť (FIC), ktoré sa začína v stredu vo francúzskom meste Lille, eurokomisár oznámil výstavbu niekoľkých "prevádzkových bezpečnostných centier" určených na posilnenie kybernetickej bezpečnosti členských štátov EÚ. S ich zriaďovaním by sa malo začať od roku 2024.



"Pre vojnu na Ukrajine vzrástli vlani kybernetické útoky v Európe o 140 percent. V tejto súvislosti sa spájanie a koordinácia našich síl na európskej úrovni stáva potrebnejšou než kedykoľvek predtým, pretože tieto hrozby sa budú prehlbovať," zdôraznil komisár.



Upozornil, že zrejme nemožno považovať za náhodu, že tieto cielené kyberútoky sa zintenzívňujú v krajinách, ktoré posielajú zbrane na Ukrajinu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)