Breton: EÚ zvýši produkciu munície pre Ukrajinu

Brusel 13. marca (TASR) - Európska únia bude konať tak, aby zvýšila produkciu munície určenej pre Ukrajinu zo závodov 15 priemyselných skupín v 11 krajinách Európy. Uviedol to v pondelok eurokomisár pre vnútorný trh EÚ Thierry Breton, ktorý by v tejto súvislosti mal v priebehu tohto týždňa pricestovať aj na Slovensko, informuje spravodajca TASR.



Tlačová agentúra AFP upozornila na rozhovor, ktorý Breton v pondelok poskytol pre francúzsku rozhlasovú stanicu RMC.



"Musíme postupovať veľmi rýchlo," zdôraznil s tým, že vojna na Ukrajine sa zmenila na zákopovú, pričom Ukrajinci sú závislí od dodávok munície z Európy. Ukrajinská armáda už niekoľko týždňov žiada EÚ o dodávky munície kalibru 155 mm.



Breton spresnil, že tento týždeň pocestuje do Bulharska a na Slovensko, aby zariadil urýchlené zvýšenie produkcie zbrojárskych firiem.



"Je to téma, ktorá sa týka celého západného sveta," upozornil francúzsky eurokomisár a pripomenul, že ministri obrany členských krajín EÚ sa minulý týždeň v Štokholme spolu s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom dohodli na pláne núdzových dodávok munície Ukrajine zo svojich domácich zásob v hodnote dvoch miliárd eur. Ministri obrany sa zároveň dohodli aj na spoločných objednávkach munície, čo by malo znížiť jej cenu.



"Spojené štáty sú z hľadiska výroby tohto typu munície v horšom stave ako Európa; 155 mm náboje sa vyrábajú viac v Európe ako v USA," skonštatoval Breton, ktorý má v exekutíve EÚ na starosti aj priemyselnú politiku a digitálnu, audiovizuálnu, obrannú a vesmírnu oblasť. Podľa jeho slov tento typ munície je určený pre boje s vysokou intenzitou. Zároveň nikto, a najmä v Európe, nečakal, že vznikne taký intenzívny konflikt, aký teraz prebieha na Ukrajine.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)