Merkelová prisľúbila Írsku podporu Nemecka

Dublin 4. apríla (TASR) - Nemecko zostane s Írskom "na každom kroku cesty", čo sa týka brexitu. Vyhlásila to vo štvrtok po rokovaní s írskym premiérom Leom Varadkarom v Dubline nemecká kancelárka Angela Merkelová. Lídri rokovali o súčasnej patovej situácii, informuje stanica BBC.



Britský parlament sa totiž stále nepriblížil k schváleniu dohody o vystúpení krajiny z EÚ, ktoré je naplánované na 12. apríla. Na otázku, či je možné ochrániť integritu jednotného trhu bez fungujúcej írskej hranice, Merkelová odpovedala: "Jednoducho budeme musieť byť toho schopní. Dúfame v riešenie, na ktorom sa môžeme dohodnúť spolu s Britániou. Tam, kde je vôľa, je aj cesta. Stále veríme v usporiadaný brexit."



Merkelová ďalej vyjadrila nádej, že prebiehajúce intenzívne diskusie v Londýne povedú k situácii, "kde premiérka Theresa Mayová bude mať pre nás na stole niečo, od čoho bude možné pokračovať v dialógu".



"Za nemeckú stranu môžem povedať: Do úplne poslednej hodiny budeme robiť všetko v záujme predísť bezdohodovému brexitu, musíme to však robiť spolu s Britániou a v súlade s jej stanoviskom, ktoré nám prezentuje," dodala.



Varadkar zopakoval svoj záväzok dosiahnuť otvorenú hranicu v Írsku s voľným pohybom ľudí a bezproblémovým trhom - bez ciel a kontrol. "Nechceme, aby sa Írsko stalo zadnými vrátami jednotného trhu v prípade tvrdého brexitu," zdôraznil a dodal, že obaja lídri rokovali aj o plánoch pre bezdohodový brexit.



Ich stretnutie prišlo len niekoľko dní po tom, ako Varadkar rokoval v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Európska únia uviedla, že 12. apríl je "absolútne posledným termínom" pre schválenie dohody o vystúpení.