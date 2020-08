Brexit: Nové kolo rokovaní o budúcich vzťahoch neprinieslo pokrok

Brusel 21. augusta (TASR) - Doposiaľ posledné kolo rokovaní o pobrexitovej dohode o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou neprinieslo nijaký zásadný pokrok. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa oboznámeného so situáciou, ktorý si neželal byť menovaný.



"Nič sa nepohlo. Došlo k nejakým technickým výmenám, ktoré neboli úplne bezvýznamné, avšak k ničomu pozoruhodnému v podstatných témach," povedal na margo rozhovorov, ktoré prebehli tento týždeň.



Po odchode Británie z EÚ k 31. januáru tohto roku začali obe strany intenzívne diskusie s cieľom vymedziť nový rámec svojich budúcich vzťahov a uzavrieť dohodu o voľnom obchode.



Rokovania sa musia ukončiť ešte počas tzv. prechodného obdobia, ktoré sa skončí 31. decembra 2020. Ak sa dovtedy nepodarí dosiahnuť v tomto smere dohodu, od 1. januára 2021 sa vzájomné obchodné vzťahy EÚ a Británie budú riadiť všeobecnými pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Dosiahnutiu dohody dosiaľ bránia vzájomné nezhody v oblastiach ako rybolov či štátna podpora. Prípadná dohoda musí byť pripravená na schválenie do summitu EÚ, ktorý sa bude konať 15.-16. októbra, aby sa následne ešte do konca roka stihol dokončiť proces jej ratifikácie.



Okrem najväčších sporov panujú názorové nezhody aj pri témach, ako sú migrácia, bezpečnosť, záruky v oblasti ľudských práv či mechanizmy na urovnávanie sporov.



Napriek pomerne krátkemu času, ktorý na dosiahnutie dohody zostáva, sa o nej EÚ v ostatných týždňoch vyjadruje pomerne optimisticky. Tvrdí, že dohodu je možné dosiahnuť aj napriek pandémii nového koronavírusu, ktorá spôsobila obom stranám ekonomické ťažkosti.



Hlavný britský vyjednávač David Frost minulý týždeň vyjadril očakávanie, že sa pobrexitovú dohodu podarí uzavrieť už v priebehu septembra.