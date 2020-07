Brexit sa s novou kampaňou opäť stáva poprednou témou v Británii

Londýn 13. júla (TASR) – Britská vláda dnes začala s novou informačnou kampaňou o odchode z Európskej únie. Brexit sa tak po mesiacoch v úzadí v dôsledku pandémie koronavírusu opäť stáva poprednou témou, informovala agentúra AP.



Reklamy v rámci kampane Nový štart Británie: Poďme na to upozorňujú britských turistov, aby sa nezabudli zdravotne poistiť pred návštevou Európy, a poskytujú im rady, ako prepraviť domáce zvieratá do zahraničia. Kampaň im taktiež radí, aby si skontrolovali pravidlá roamingu svojho mobilného operátora.



Napriek oficiálnemu vystúpeniu z EÚ sa Británia stále nachádza v prechodnom období, kde aj naďalej dodržuje pravidlá stanovené Úniou. Toto obdobie sa končí 31. decembra, keď krajina opustí rozsiahly jednotný trh 27-člennej únie.



Ohľadom brexitu však ostáva naďalej niekoľko nezrovnalostí. Rozhovory s EÚ o novej dohode o voľnom obchode a budúcich vzťahoch po brexite momentálne stagnujú na rozdielnych názoroch o rybolove, zaručení hospodárskej súťaže a bezpečnostnej spolupráci.



Ak obe strany do konca tohto roka nedokážu dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, Spojené kráľovstvo bude musieť obchodovať s EÚ s clami a kvótami.



Vláda sa snaží pripraviť občanov na okamih, keď sa zmenia dohody o obchode, bezpečnosti a mnohých ďalších oblastiach. Jednou z najväčších zmien bude koniec možnosti bývať a pracovať kdekoľvek v EÚ.