BRICS: Si a Módí rokovali o spornej hranici medzi Indiou a Čínou

Peking/Naí Dillí 25. augusta (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndra Módí viedli vo štvrtok úprimné a hlboké rozhovory s cieľom zmierniť napätie v okolí spornej hranice medzi Indiou a Čínou. Oznámilo to v piatok čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Lídri sa stretli v Johannesburgu, kde sa zúčastnili na summite krajín skupiny BRICS. Vzťahy medzi Čínou a Indiou sú napäté od incidentu v kašmírskom regióne Ladákh z júna 2020, pripomína AFP.



"Prezident Si zdôraznil, že zlepšenie vzťahov medzi Čínou a Indiou slúži spoločným záujmom oboch krajín a ich obyvateľov," uviedol hovorca čínskeho rezortu diplomacie. Obe strany by podľa jeho slov mali mať na pamäti celkové záujmy vzájomných vzťahov a pristupovať k záležitosti okolo hraníc primerane s cieľom spoločne zabezpečiť mier.



Štátny tajomník indického ministerstva zahraničných vecí Vinaj Mohan Kvátra uviedol, že Modí upozornil na nevyriešené záležitosti pozdĺž kontrolnej línie, ktorá oddeľuje indický región Ladákh od čínskeho územia. Pozorovanie a rešpektovanie hraničnej línie je podľa premiéra kľúčové pre normalizáciu vzťahov medzi Indiou a Čínou.



V júni 2020 prišlo v Ladákhu o život 20 indických vojakov a najmenej štyria čínski. Každá z krajín odvtedy do tejto oblasti na hraniciach vyslala tisíce vojakov a situáciu sa nepodarilo vyriešiť ani po 19 kolách rozhovorov.



Spoločná 3500 kilometrov dlhá hranica medzi Čínou a Indiou, ktorá však nikdy nebola riadne vymedzená, už dlhé roky spôsobuje spory medzi oboma jadrovými veľmocami. Peking si robí nároky aj na severovýchodný indický štát Arunáčalpradéš, ktorý považuje za súčasť Tibetu. V roku 1962 vypukla medzi Čínou a Indiou pohraničná vojna. Obe krajiny sa obviňujú z úsilia zabrať územie pozdĺž neoficiálnej hranice.