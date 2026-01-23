< sekcia Zahraničie
V niektorých častiach Iránu už opäť čiastočne funguje internet
Podľa údajov IT spoločnosti Cloudflare dosahuje celoštátna internetová prevádzka pri prístupe na weby momentálne len približne 30 percent úrovne bežnej pred blokádou.
Autor TASR,aktualizované
Teherán 23. januára (TASR) - Irán čiastočne obnovil prístup na internet, uviedla v piatok globálna monitorovacia spoločnosť Netblocks. Sieť je však stále silne cenzurovaná a pripojenie na medzinárodnú sieť je zatiaľ slabé. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Iránci, ktorí sa v piatok opäť pripojili na internet, však vyjadrujú obavy, že ide len o dočasné uvoľnenie blokády.
Podľa údajov IT spoločnosti Cloudflare dosahuje celoštátna internetová prevádzka pri prístupe na weby momentálne len približne 30 percent úrovne bežnej pred blokádou.
Vďaka takzvaným virtuálnym privátnym sieťam (VPN) sa niektorým obyvateľom iránskej metropoly Teherán opäť podarilo posielať správy cez aplikáciu WhatsApp.
„Od piatku rána je potvrdené širšie sprístupnenie komunikačných aplikácií a z Iránu sa zaznamenáva viac VPN pripojení,“ napísala spoločnosť NetBlocks na platforme X s tým, že pripojenie je stále slabé.
Iránska vláda pôvodne v pondelok avizovala, že internet sprístupní do štyroch dní. Viceprezident pre vedu, techniku a znalostnú ekonomiku Hosejn Afšin uviedol, že bude situácia „normalizovaná“ do piatka. Takéto rozhodnutie bolo podľa úradov prijaté v reakcii na straty, ktoré blokáda internetu spôsobovala digitálnej ekonomike.
Iránska populácia bola od internetu odrezaná od 8. januára, ktorý bol 12. dňom protivládnych protestov vyvolaných predovšetkým prudkým znehodnotením miestnej meny, eskalujúcou infláciou a rôznymi ďalšími ekonomickými ťažkosťami. Úrady obmedzili prístup na internet a mobilné siete, čím sa snažili narušiť koordináciu protestov a sprístupnenie informácií o nich vonkajšiemu svetu.
Blokovanie internetu naozaj spôsobilo, že do zahraničia sa dostalo len málo správ o násilnostiach, ktoré sprevádzali najnovšiu vlnu masových protestov v Iráne. Nefunkčné boli aj telefónne služby, a to pevné aj mobilné linky.
Podľa údajov IT spoločnosti Cloudflare dosahuje celoštátna internetová prevádzka pri prístupe na weby momentálne len približne 30 percent úrovne bežnej pred blokádou.
Vďaka takzvaným virtuálnym privátnym sieťam (VPN) sa niektorým obyvateľom iránskej metropoly Teherán opäť podarilo posielať správy cez aplikáciu WhatsApp.
„Od piatku rána je potvrdené širšie sprístupnenie komunikačných aplikácií a z Iránu sa zaznamenáva viac VPN pripojení,“ napísala spoločnosť NetBlocks na platforme X s tým, že pripojenie je stále slabé.
Iránska vláda pôvodne v pondelok avizovala, že internet sprístupní do štyroch dní. Viceprezident pre vedu, techniku a znalostnú ekonomiku Hosejn Afšin uviedol, že bude situácia „normalizovaná“ do piatka. Takéto rozhodnutie bolo podľa úradov prijaté v reakcii na straty, ktoré blokáda internetu spôsobovala digitálnej ekonomike.
Iránska populácia bola od internetu odrezaná od 8. januára, ktorý bol 12. dňom protivládnych protestov vyvolaných predovšetkým prudkým znehodnotením miestnej meny, eskalujúcou infláciou a rôznymi ďalšími ekonomickými ťažkosťami. Úrady obmedzili prístup na internet a mobilné siete, čím sa snažili narušiť koordináciu protestov a sprístupnenie informácií o nich vonkajšiemu svetu.
Blokovanie internetu naozaj spôsobilo, že do zahraničia sa dostalo len málo správ o násilnostiach, ktoré sprevádzali najnovšiu vlnu masových protestov v Iráne. Nefunkčné boli aj telefónne služby, a to pevné aj mobilné linky.