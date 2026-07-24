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Členské štáty Medzinárodného trestného súdu odvolali hlavného žalobcu
Výkonný výbor riadiaceho orgánu ICC dospel v júni k záveru, že Khan sa dopustil závažného pochybenia.
Autor TASR,aktualizované
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New York 24. júla (TASR) - Zástupcovia členských štátov Medzinárodného trestného súdu (ICC) v piatok hlasovali za odvolanie hlavného žalobcu Karima Khana, ktorého vyšetrujú pre nevhodné správanie voči podriadenej. S odvolaním sa na diplomatické zdroje o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Výkonný výbor riadiaceho orgánu ICC dospel v júni k záveru, že Khan sa dopustil závažného pochybenia. Rozhodnutiu predchádzalo 18 mesiacov trvajúce vyšetrovanie obvinení, podľa ktorých mal údajne sexuálny styk s asistentkou, avšak bez jej súhlasu.
Khan obvinenia od začiatku popiera a z funkcie hlavného prokurátora sa vzhľadom na vyšetrovanie stiahol už vlani. Oficiálne ho suspendovali v júni tohto roka.
Za jeho odvolanie v piatok hlasovalo podľa AFP viac než 80 zo 125 členských štátov ICC. Návrh si vyžadoval schválenie absolútnou väčšinou. Agentúra AP podotkla, že Khan bol ako prvý hlavný žalobca ICC zbavený funkcie.
Päťdesiatšesťročný britský advokát špecializujúci sa na medzinárodné trestné právo a ľudské práva nastúpil do funkcie hlavného prokurátora ICC v júni 2021.
Počas jeho pôsobenia vydal ICC zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, vtedajšieho ministra obrany Joava Galanta a niekoľkých vodcov palestínskej militantnej organizácie Hamas za údajné zločiny proti ľudskosti a údajné vojnové zločiny spáchané počas vojny v Pásme Gazy, ako aj zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za nelegálne únosy ukrajinských detí.
Výkonný výbor riadiaceho orgánu ICC dospel v júni k záveru, že Khan sa dopustil závažného pochybenia. Rozhodnutiu predchádzalo 18 mesiacov trvajúce vyšetrovanie obvinení, podľa ktorých mal údajne sexuálny styk s asistentkou, avšak bez jej súhlasu.
Khan obvinenia od začiatku popiera a z funkcie hlavného prokurátora sa vzhľadom na vyšetrovanie stiahol už vlani. Oficiálne ho suspendovali v júni tohto roka.
Za jeho odvolanie v piatok hlasovalo podľa AFP viac než 80 zo 125 členských štátov ICC. Návrh si vyžadoval schválenie absolútnou väčšinou. Agentúra AP podotkla, že Khan bol ako prvý hlavný žalobca ICC zbavený funkcie.
Päťdesiatšesťročný britský advokát špecializujúci sa na medzinárodné trestné právo a ľudské práva nastúpil do funkcie hlavného prokurátora ICC v júni 2021.
Počas jeho pôsobenia vydal ICC zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, vtedajšieho ministra obrany Joava Galanta a niekoľkých vodcov palestínskej militantnej organizácie Hamas za údajné zločiny proti ľudskosti a údajné vojnové zločiny spáchané počas vojny v Pásme Gazy, ako aj zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za nelegálne únosy ukrajinských detí.