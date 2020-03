Bavorsko vyhlásilo v súvislosti s koronavírusom stav núdze

Mníchov 16. marca (TASR) - V nemeckej spolkovej krajine Bavorsko bol v pondelok v súvislosti s novým koronavírusom s okamžitou platnosťou vyhlásený stav núdze. Informoval o tom v Mníchove bavorský krajinský premiér Markus Söder, píše agentúra DPA.



"Vyhlasujme núdzový stav. Tento bude platiť okamžite. Nateraz prijaté opatrenia budú v platnosti nasledujúcich 14 dní, potom sa musí znovu prehodnotiť aktuálna situácia," vyhlásil Söder, ktorého citoval portál merkur.de. "V Nemecku neplatí zákaz vychádzania, "prinajmenšom zatiaľ nie", dodal.



Bavorský predseda vlády na úvod tlačovej konferencie prízvukoval, že situácia je vážna a medzičasom už nie je možné identifikovať reťazce nákazy.



Upozornil na to, že v dôsledku ochorenia Covid-19 dôjde k úmrtiam a preto je dôležité spomaliť počet infikovaných. Novoprijaté opatrenia sú z tohto dôvodu "rozhodujúce".



Počet nakazených dosiahol v Bavorsku 1034, pričom len v noci na pondelok pribudlo 150 nových prípadov, uviedla bavorská ministerka zdravotníctva Melanie Humlová.



Testy na nový koronavírus SARS-CoV-2 budú vykonávané, len ak bude mať daná osoba príslušné príznaky, uviedol Söder s tým, že do práce by sa mali vrátiť lekári a lekárky na rodičovskej dovolenke, ako aj tí na dôchodku.



Otvorené zostanú v Bavorsku naďalej supermarkety, banky a čerpacie stanice, budú mať ale pozmenené otváracie hodiny. Od stredy bude prevádzka reštaurácií limitovaná na dobu od 06.00 h do 15.00 h, pričom v jednej prevádzke bude môcť byť naraz maximálne 30 osôb.



Školy a škôlky zostávajú zatvorené. Od utorka sa zavrú všetky voľnočasové zariadenia, ako sauny, plavárne, kiná, kluby, divadlá, múzeá, detské ihriská, fitnes štúdiá, termálne bazény či zoo.



Bavorsko prisľúbilo na podporu tamojšieho hospodárstva sumu do výšky desať miliárd eur, uviedol Söder.