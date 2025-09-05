Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
Doterajší britský minister zahraničných vecí je novým vicepremiérom

Na snímke David Lammy. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Londýn 5. septembra (TASR) - Doterajší britský minister zahraničných vecí David Lammy je novým podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti. Novou ministerkou zahraničných vecí sa stala Yvette Cooperová, ktorá doposiaľ zastávala funkciu ministerky vnútra, oznámila v piatok kancelária britského premiéra Keira Starmera. K zmene v britskej vláde došlo po tom, čo v piatok z funkcie odstúpila podpredsedníčka vlády Angela Raynerová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
