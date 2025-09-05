< sekcia Zahraničie
Doterajší britský minister zahraničných vecí je novým vicepremiérom
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Londýn 5. septembra (TASR) - Doterajší britský minister zahraničných vecí David Lammy je novým podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti. Novou ministerkou zahraničných vecí sa stala Yvette Cooperová, ktorá doposiaľ zastávala funkciu ministerky vnútra, oznámila v piatok kancelária britského premiéra Keira Starmera. K zmene v britskej vláde došlo po tom, čo v piatok z funkcie odstúpila podpredsedníčka vlády Angela Raynerová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
