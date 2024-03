Britský súd odročil verdikt v prípade vydania Assangea do USA

Londýn 26. marca (TASR) - Vrchný súd v Londýne v utorok odročil verdikt v prípade vydania zakladateľa servera WikiLeaks Juliana Assangea z Británie do Spojených štátov na 20. mája. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Washington žiada o vydanie Assangea do USA za údajné sprisahanie po tom, ako zverejnil státisíce uniknutých tajných dokumentov týkajúcich sa aktivít Spojených štátov okolo vojen v Afganistane a Iraku.



Britský súd tak rozhodol, že Assange nemôže byť do USA vydaný okamžite. Spojeným štátom dal tri týždne (do 16. 4.) na to, aby poskytli záruky týkajúce sa práv Assangea na základe prvého dodatku americkej ústavy. USA sa zároveň musia zaručiť, že Assange nebude po vydaní odsúdený na smrť. Ak USA tieto záruky neposkytnú, Assange sa bude môcť proti svojmu vydaniu odvolať, vysvetlila stanica CNN.



Assange sa proti vydaniu do USA bráni už viac než desať rokov. Sedem rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných päť rokov v prísne stráženom britskom väzení Belmarsh.



Veľké mediálne organizácie, obhajcova slobody tlače či napríklad aj austrálsky parlament odsudzujú stíhanie Assangea na základe amerického zákona o špionáži z roku 1917, ktorý nikdy predtým nebol za zverejnenie tajných informácií použitý.