Britská premiérka Mayová odovzdala kráľovnej svoju demisiu

Londýn 24. júla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová odovzdala v stredu svoju demisiu do rúk kráľovnej Alžbety II. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Dosluhujúca šéfka vlády urobila tento formálny krok v deň, keď ju má vystriedať vo funkcii novozvolený líder Konzervatívnej strany Boris Johnson. Ešte pred príchodom do Buckinghamského paláca vyzvala svojho nástupcu, aby zabezpečil vystúpenie Británie z Európskej únie "spôsobom, ktorý bude fungovať pre celé Spojené kráľovstvo".



Mayová odstúpila ešte v júni z postu líderky vládnucej Konzervatívnej strany, až do zvolenia nového lídra však zostávala premiérkou. Kráľovná má vymenovať Johnsona za šéfa britskej vlády ešte v stredu.



Odchádzajúca premiérka absolvovala v stredu v Dolnej snemovni britského parlamentu svoje posledné interpelácie.