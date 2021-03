Britského princa Philipa prepustili z nemocnice

Londýn 16. marca (TASR) - Manžela britskej kráľovnej Alžbety II., princa Philipa (99), prepustili v utorok z nemocnice. Hospitalizovaný bol od 16. februára. Informovala o tom agentúra AFP.



Vojvodu z Edinburghu prijali v polovici februára do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v centre Londýna. Buckinghamský palác vtedy informoval, že tam zrejme zostane len niekoľko dní. Neskôr oznámil, že princa liečia na bližšie nešpeficikovanú infekciu, viac podrobností však neposkytol. Zdôraznil však, že nejde o covid.



Philipa následne v pondelok 1. marca premiestnili zo súkromnej do špecializovanej Nemocnice svätého Bartolomeja neďaleko londýnskej Katedrály svätého Pavla. Tam sa podrobil vyšetreniam srdca z dôvodu kardiologického ochorenia, ktorým trpí už dlhšie. Začiatkom marca tam z dôvodov problémov so srdcom podstúpil úspešný zákrok.



Neskôr ho opäť previezli do Nemocnice kráľa Eduarda VII.



Ako píše stanica BBC, 28 dní, ktoré Philip strávil v oboch nemocniciach, boli dosiaľ jeho najdlhším pobytom v zdravotníckych zariadeniach.



Prepustenie princa Philipa z nemocnice Buckinghamský palác zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Skutočnosť, že sa tak stalo, však potvrdili reportéri viacerých britských médií a svetových tlačových agentúr zhromaždení pred Nemocnicou kráľa Eduarda VII.