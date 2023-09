Česká vláda schválila nákup 24 amerických nadzvukových lietadiel F-35

Praha 27. septembra (TASR) - Česká vláda v stredu schválila nákup 24 amerických nadzvukových lietadiel F-35. Prvé stroje pre Česko budú hotové v roku 2029. Oznámil to český premiér Petr Fiala, podľa ktorého v tomto období neexistuje lepšie riešenie na plnenie úloh taktického letectva českej armády v nasledujúcich desiatkach rokov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Prvé lietadlá F-35 budú hotové v roku 2029, kedy na nich českí piloti začnú výcvik v Spojených štátoch, v roku 2031 budú prvé lietadlá priamo v ČR a 24 ich budeme mať do roku 2035," oznámil Fiala. Vláda podľa jeho slov postupuje na základe odporúčania armády, ktorej predchádzajúca vláda zadala spracovať analýzu najlepšieho variantu na posilnenie vzdušných síl. "Systém F-35 sa stáva štandardom, zaobstaráva si ho väčšina členov NATO, my v tomto prípade vsádzame na istotu," dodal premiér.



"V porovnaní schopností lietadiel a ich životnosti s cenou neexistuje lepšie riešenie na plnenie úloh taktického letectva Armády ČR na nasledujúce desiatky rokov," vyhlásil Fiala. Doplnil, že Česko týmto krokom spojencom odkazuje, že obranu vlastnej krajiny berie vážne.



Získanie strojov F-35 označil za "zásadný technologický skok" pre rozvoj armády, ale aj pre českú ekonomiku, akademickú aj technologickú sféru. Systém F-35 podľa neho znamená prístup k najmodernejším technológiám na planéte.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)