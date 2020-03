Česká vláda úplne zatvára hranice

Praha 13. marca (TASR) - Česká vláda od pondelka 16. marca zatvára hranice Českej republiky. Do krajiny sa od polnoci z nedele na pondelok nedostanú cudzinci bez trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Česi až na výnimky nebudú môcť vycestovať do zahraničia. V piatok o tom informoval premiér Andrej Babiš. Správu priniesol portál Novinky.cz.



Vláda v Prahe teda opäť sprísnila opatrenia, ktorými sa snaží zabrániť šíreniu nákazy novým koronavírusom. Od spomínaného termínu nebude môcť prekročiť hranice Česka nikto, kto nepracuje v prihraničí. Výnimku budú mať tiež vodiči kamiónov, napísal portál Českej televízie (ČT).



V Česku už platí zákaz akýchkoľvek verejných akcií s účasťou nad 30 ľudí, medzi zatvorené prevádzky sa pridávajú športoviská, knižnice alebo galérie. Reštaurácie môžu mať otvorené len do 20.00 h.



V Česku je 117 prípadov nákazy koronavírusom, povinná karanténa sa rozširuje na ľudí vracajúcich sa z 15 rizikových krajín, pričom Slovensko zatiaľ medzi nimi nie je.