Česko a Ukrajina uzavreli bezpečnostnú dohodu

Woodstock/Praha 18. júla (TASR) - Česko a Ukrajina vo štvrtok uzavreli bezpečnostnú dohodu. Premiér ČR Petr Fiala a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ju podpísali na okraj summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) vo Veľkej Británii. Dokument podľa Fialu ukotvuje súčasnú spoluprácu krajín a vytvára priestor na spoluprácu do budúcnosti, informuje spravodajkyňa TASR.



Zelenskyj sa Fialovi za uzavretie dohody poďakoval. "Je to ďalší krok na rozšírenie našej spolupráce v oblasti bezpečnosti a kdekoľvek inde. Ďakujem a ďakujem aj všetkým Európanom za podporu," povedal po podpise dohody ukrajinský prezident.



Dokument má niekoľko častí. Podľa českého premiéra sa zameriava napríklad na bezpečnosť a obranu vrátane dodávok vojenského materiálu a výcviku vojakov. Ďalšia časť dohody sa týka hospodárskej spolupráce. Na Ukrajine sa podľa Fialu vytvára veľký priestor pre české firmy, aby sa zapojili do povojnovej obnovy. Zmluva obsahuje aj časť zameranú na rozvoj technickej a finančnej spolupráce a tiež na bilaterálne vzťahy a politickú spoluprácu.



Ešte pred podpisom dohody uviedol, že hoci nejde o právne záväznú medzinárodnú zmluvu, má veľký symbolický význam.



Podobný dokument už s Kyjevom podpísalo viacero krajín. Podľa predstaviteľov EÚ nemajú tieto bezpečnostné dohody rovnakú váhu ako dohoda o vzájomnej obrane členských krajín NATO. Predstavujú však akýsi prísľub na poskytnutie zbraní a inej pomoci Ukrajine s cieľom posilniť jej bezpečnosť či v budúcnosti odvrátiť akúkoľvek ďalšiu inváziu.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)