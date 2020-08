Česko opäť zavedie rúška v hromadnej doprave a v interiéroch

Praha 17. augusta (TASR) – Česko od 1. septembra opätovne zavedie povinné nosenie ochranných rúšok v hromadnej doprave a v interiéroch verejných budov. Informovala o tom na Twitteri spravodajská televízia ČT24.



Toto nariadenie bude platiť v obchodoch, na úradoch, aj v školách mimo tried, oznámil český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Zavedenie preventívneho ochranného opatrenia je naplánované na začiatok školského roka zo strategických dôvodov, keďže dva milióny žiakov sa vracajú do škôl a vtedy začne byť podľa ministra omnoho väčší sociálny kontakt medzi ľuďmi.



Nosiť rúško však nebude povinné v reštauráciách ani na pracoviskách. „V stravovacích zariadeniach človek väčšinu času logicky rúško nemá. Chceme to dať tam, kde to dáva najväčší zmysel," povedal Vojtěch, ktorého cituje český portál Novinky.cz.



Šéf českého rezortu zdravotníctva zároveň oznámil, že rúška budú musieť mať povinne nasadené aj návštevníci hromadných podujatí, ktoré sa budú konať v interiéri. Tie majú naďalej obmedzenú účasť len na maximálne 500 osôb, zatiaľ čo vonkajšie akcie majú povolenú kapacitu 1000 ľudí.