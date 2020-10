Český minister zravotníctva Roman Prymula končí vo vláde

Praha 23. októbra (TASR) – Český minister zdravotníctva Roman Prymula (ANO) končí vo vláde z dôvodu stredajšieho nočného stretnutia v pražskej reštaurácii. Prymulu o rezignáciu požiadal český premiér Andrej Babiš. Ak tak neurobí, premiér navrhne jeho odvolanie. Informoval o tom spravodajský server Novinky CZ.



„Táto vec sa nemala stať," povedal Babiš. „Nechápem, keď žiadame od ľudí, aby dodržovali pravidlá a komplikujeme im život, tak im musíme ísť príkladom. Takáto chyba sa nedá ospravedlniť," uviedol. Babiš sa Prymulovi poďakoval za jeho prácu.



Prymula už predtým v rozhovore pre týždenník Respekt povedal, že ak si to verejnosť želá, pokojne rezignuje. Tvrdil však, že jedinou chybou bola skutočnosť, že stretnutie opúšťal bez rúška.



Prymula v noci na štvrtok navštívil reštauráciu Rio's na pražskom Vyšehrade, ktorá však mala byť na základe Prymulových nariadení zatvorená, napísali Novinky.cz s odvolaním sa na denník Blesk. Minister sa tam stretol so šéfom poslaneckého klubu hnutia ANO Jaroslavom Faltýnkom.



Prymula podľa Blesku reštauráciu opustil pol hodinu pred polnocou a fotografie zachytávajú, že na tvári nemal rúško. To si nenasadil ani po tom, ako nastúpil do vládnej limuzíny.



Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček v piatok Prymulu vyzval, aby odstúpil. Jeho rezignáciu žiadali aj viacerí opoziční poslanci.



Epidemiológ Prymula sa ministrom zdravotníctva stal v septembri tohto roka po tom, ako odstúpil jeho predchodca Adam Vojtěch. Predtým pôsobil vo funkcii vládneho splnomocnenca pre vedu a výskum v zdravotníctve.