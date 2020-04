Český parlament predĺžil núdzový stav v krajine do 30. apríla

Praha 7. apríla (TASR) - Česká Poslanecká snemovňa v utorok rozhodla o predĺžení núdzového stavu v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 do 30. apríla. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Parlament tým nepodporil návrh vlády na predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní, teda do 11. mája.



Návrh vlády na predĺženie núdzového stavu do 11. mája v snemovni obhajoval premiér Andrej Babiš i šéf Ústredného krízového štábu a minister vnútra Jan Hamáček. Návrh však nepodporili opozičné strany a ani Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM), ktorá Babišovu vládu toleruje.



Opozícia podľa Noviniek.cz nechcela núdzový stav predlžovať viac, ako je nevyhnutné. Vláda podľa nej nemá plán a víziu a občanom a ani poslancom nepovedala, prečo by bolo toto predĺženie nutné.



Hamáček reagoval vyjadrením, že vláda plán mať nemôže, pretože všetko sa každý deň mení.



Česká vláda 12. marca vyhlásila pre šírenie nákazy novým typom koronavírusu v krajine núdzový stav. Platí pre územie celej krajiny na obdobie 30 dní.



Celkový počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Českej republike dosiahol v utorok na 4828. Za posledný deň pribudlo 241 pozitívnych prípadov. Ochoreniu COVID-19 podľahlo dosiaľ 80 ľudí a 127 pacientov sa uzdravilo.