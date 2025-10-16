< sekcia Zahraničie
STREĽBA PRI ČESKEJ ŠKOLE: Na mieste sú dvaja mŕtvi
Na mieste zasahovali aj policajti vybavení dlhými zbraňami a balistickou ochranou.
Autor TASR,aktualizované
Praha 16. októbra (TASR) - V meste Smržovka v okrese Jablonec nad Nisou v Českej republike došlo vo štvrtok k streľbe, na mieste sú dvaja mŕtvi a jeden ťažko zranený. Incident sa odohral blízko základnej školy, avšak s jej prevádzkou podľa servera Novinky.cz nesúvisel. Podozrivého polícia zadržala, informuje TASR.
Server iDNES.cz napísal s odvolaním sa na susedov, že ťažko zranenou osobou je podozrivý strelec. Túto informáciu neskôr potvrdila aj polícia. K incidentu vraj došlo popoludní vonku pri rodinnom dome niekoľko stoviek metrov od základnej školy. Jeden zo susedov popísal strelca ako tichého samotára, ktorý žil s chorou ženou, o ktorú sa čiastočne staral. Po streľbe sa podľa suseda pokúsil o samovraždu.
Televízia Nova zistila, že išlo o dôchodcu. Svedkyňa streľby televízii povedala, že počula štyri či päť výstrelov v krátkom slede.
„Policajti na mieste vykonali potrebné opatrenia a vyrozumeli ľudí v okolí, aby nevychádzali. V tejto chvíli je zrejme iba náhoda, že k udalosti došlo v blízkosti školy a nemá to s ňou nič spoločné,“ povedala zhruba hodinu po streľbe hovorkyňa polície Klára Jeníčková.
Ďalšie informácie polícia bezprostredne neposkytla.
Na mieste zasahovali aj policajti vybavení dlhými zbraňami a balistickou ochranou. Záchranári sa k postreleným mohli dostať až po dovolení veliteľa policajného zásahu.
„Pomoc sme poskytovali u troch osôb. Dve osoby utrpeli zranenia nezlučiteľné zo životom a lekár u nich mohol len konštatovať smrť. Tretia osoba utrpela vážne zranenia a bola leteckou záchrannou službou transportovaná čo traumacentra libereckej nemocnice,“ informoval hovorca záchrannej služby Michael Georgiev.
Polícia na mieste odkláňala dopravu a hliadkovala pri škole, kde si rodičia po vyučovaní vyzdvihovali deti. Od miesta činu vytýčila bezpečnostný perimeter a informovala aj vedenie školy.
8. marca 2009 - Počas rodinnej oslavy v meste Petřvald zastrelil 41-ročný muž štyroch ľudí. Po čine vystrelil aj na seba, neskôr v nemocnici zraneniu podľahol.
22. septembra 2011 - Muž vo Svitavách zastrelil nelegálne držanou zbraňou svoju družku a jej maloletú dcéru. Po čine spáchal samovraždu.
10. novembra 2011 - V areáli leteckej továrne Aircraft Industries v Kunoviciach zahynuli pri streľbe traja muži vrátane páchateľa.
4. novembra 2013 - Dvaja ľudia zahynuli a jeden bol ťažko zranený pri streľbe v Raškoviciach. Páchateľa za dvojnásobnú vraždu odsúdili v roku 2014 na 27 rokov väzenia.
24. februára 2015 - Po streľbe v reštaurácii Družba v moravskom meste Uherský Brod ostalo osem mŕtvych - sedem mužov a jedna žena. Zomrel aj páchateľ, ktorý bol nezamestnaný a psychicky labilný. Vlastnil zbrojný preukaz a býval neďaleko reštaurácie, kde k činu došlo.
27. mája 2017 - Jedna obeť ostala po streľbe Chomutove. Muža, ktorý strieľal, odsúdili na 12,5 roka väzenia.
9. apríla 2018 - V azylovom dome v Domažliciach v Plzenskom kraji psychicky chorý muž postrelil dvoch policajtov. Následne spáchal samovraždu strelou do hlavy.
9. marca 2019 - V nemocnici v pražskej štvrti Vinohrady postrelil 70-ročný muž dvoch pacientov, ktorí mu údajne prekážali. Útočníka spacifikovala zdravotná sestra. Jeden zo zranených zomrel a počas trestného stíhania vo väzení zomrel aj páchateľ.
25. marca 2019 - Po streľbe v obci Ostopovice v okrese Brno-vidiek ostali dvaja mŕtvi — muž stredného a žena staršieho veku. Podľa polície išlo o vraždu a samovraždu.
11. júla 2019 - V reštaurácii v Rychnove nad Kněžnou postrelil manžel manželku, ktorá na druhý deň zomrela v nemocnici. Páchateľ, ktorým bol bývalý novinár, na manželku zaútočil podľa policajných vyšetrovateľov legálne držanou krátkou strelnou zbraňou a strelil ju priamo do hlavy. Páchateľ je stíhaný a súdený vo väzbe.
22. októbra 2019 - Pri streľbe v byte na Palackého triede zabil muž svoju ženu.
10. decembra 2019 - Životy šiestich ľudí si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo na poliklinike Fakultnej nemocnice Ostrava. Páchateľ z miesta činu unikol a neskôr spáchal samovraždu.
17. mája 2021 - Dve osoby prišli o život následkom streľby v Liberci. Žena zomrela hneď, neskôr podľahol zraneniam aj jej manžel.
31. októbra 2021 - Pri streľbe, ku ktorej došlo v pražskej štvrti Strašnice, prišiel o život jeden človek. Páchateľ sa následne zabarikádoval v dome a neskôr spáchal samovraždu.
14. júna 2022 - Muž v Královohradeckom kraji zastrelil svoju manželku i štvorročného syna a následne spáchal samovraždu.
21. decembra 2023 - Streľba na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe si vyžiadala 14 obetí. Ďalších 25 ľudí bolo zranených, z toho viacerí vážne. Páchateľom bol 24-ročný študent univerzity, ktorý následne zastrelil aj sám seba.
15. júna 2025 — Česká polícia zasahovala v meste Kostelec nad Černými lesy v okrese Praha-východ, kde došlo k streľbe s dvoma obeťami. Na mieste zadržala podozrivého aj zbraň, strieľal v rodinnom dome a mŕtve telá sa našli v záhrade.
Aktuálně řešíme oznámenou střelbu ve Smržovce na Jablonecku. Na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Podezřelý je zadržen, nikomu dalšímu nehrozí nebezpečí. Podrobnosti zjišťujeme, o vývoji budeme informovat. #policielbk— Policie ČR (@PolicieCZ) October 16, 2025
Výberová chronológia prípadov streľby v Česku s obeťami na životoch
