Demokrati oficiálne začali proces impeachmentu voči Donaldovi Trumpovi

Na archívnej snímke sa stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

Washington 11. januára (TASR) - Demokrati v americkej Snemovni reprezentantov v pondelok oficiálne predložili ústavnú žalobu (impeachment) voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informovala o tom americká televízna stanica CNN.Demokratickí kongresmani v predloženej rezolúcií žalujú Trumpa za "" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu. Impeachment kongresmani síce oficiálne predstavili, avšak poslanci o ňom v pondelok ešte nehlasovali ani nediskutovali.Počas krátkeho zasadnutia Snemovne demokrati najprv predstavili legislatívny návrh, ktorý vyzýva viceprezidenta Mikea Penca, aby aktivoval 25. dodatok ústavy. Tento dodatok umožňuje kabinetnej väčšine odobrať prezidentovi právomoci a udeliť ich viceprezidentovi. Republikáni však tento návrh zablokovali, čo znamená, že v utorok budú o návrhu hlasovať všetci členovia Snemovne.Po odročení zasadnutia demokrati oficiálne predložili rezolúciu o impeachmente, aby o nej mohli členovia Snemovne hlasovať v priebehu tohto týždňa. Podľa CNN by to mohlo byť už v stredu alebo vo štvrtok, ak nebude ešte predtým nebude schválený legislatívny návrh o aktivácií 25. dodatku.Stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli v stredu do budovy Kapitolu vo Washingtone a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu.Mnohí republikáni, aj keď v súvislosti s násilnosťami Trumpa kritizovali, snahy o impeachment prezidenta odmietajú. Časť z nich by však iniciatívu demokratov podporila, píše agentúra AP.