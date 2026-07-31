Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. júl 2026Meniny má Ignác
< sekcia Zahraničie

Do Ceuty vstúpilo z Maroka 60.000 migrantov, oznámil starosta

.
Ľudia prechádzajú okolo autobusu, ktorý bol podpálený počas zrážok medzi políciou a migrantmi, ktorí sa pokúšali prekročiť hranicu z marockého severného mesta Fnideq do španielskej enklávy Ceuta v piatok 31. júla 2026. Foto: TASR/AP

Marocké úrady sú podľa Sanchéza ochotné spolupracovať so Španielskom pri návrate migrantov do krajín, z ktorých pochádzajú.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 31. júla (TASR) - Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok starosta mesta a hlava autonómneho regiónu Jesús Vivas. Situácia je podľa neho neudržateľná. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Španielsky premiér Pedro Sánchez počas návštevy Ceuty vyhlásil, že prienik tisícov migrantov z Maroka je útokom na mesto a naruším územnej celistvosti. Zo situácie obvinil prevádzačov ľudí. Vláda podľa neho využije všetky zdroje, aby zaistila bezpečnosť územia a jej obyvateľov.

„Španielska vláda stojí za mestom Ceuta. Chápeme emócie a pocit úzkosti, ktoré miestni prežívajú v priebehu posledných niekoľkých hodín - najmä dnes,“ povedal Sánchez.

Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na ministerstvo vnútra informovala, že podľa odhadov španielskych úradov do Ceuty za posledných 24 hodín preniklo približne 49.000 migrantov. Podľa agentúry išlo o údaje zverejnené na webovej stránke ministerstva národnej bezpečnosti, ktorá citovala rezort vnútra. Vyhlásenie neskôr bez vysvetlenia zo stránky odstránili. Ministerstvo vnútra uviedlo, že to nie sú jeho oficiálne údaje, tie zverejní rezort neskôr v piatok.

Marocké úrady sú podľa Sanchéza ochotné spolupracovať so Španielskom pri návrate migrantov do krajín, z ktorých pochádzajú. Premiér chce, aby sa tí, ktorí prenikli do Ceuty, vrátili do Maroka čo najskôr.

Marocká polícia v piatok podľa agentúry AFP zadržala približne 30 mladých ľudí počas nepokojov na hraniciach s Ceutou. Bezpečnostné zložky použili slzotvorný plyn a vodné delá na rozohnanie tisícového davu zloženého prevažne z mladých mužov, ktorí sa zhromaždili s cieľom pokúsiť sa prekročiť hranicu.
.

Neprehliadnite

HOMOLA: Chcem byť prvým Slovákom s Tour Card

VIDEO: Šutaj Eštok: Do Francúzska vyráža 20 slovenských hasičov

SAV: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol historické minimum

HORÚČAVY SÚ TU: Nepodceňujte riziko úpalu a úžehu, varujú odborníci