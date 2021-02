Do Maďarska dorazila prvá zásielka ruskej vakcíny Sputnik V

Budapešť 2. februára (TASR) – Do Maďarska dorazila v utorok kamiónom prvá zásielka ruskej vakcíny Sputnik V proti koronavírusu SARS-CoV-2. Informoval o tom na Facebooku minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého bude zásielka stačiť na zaočkovanie 20 000 ľudí.







Šéf diplomacie dodal, že 40.000 dovezených ampuliek najskôr prevezme Národné centrum zdravia (NNK), ktorého experti ešte vykonajú potrebné testy. Následne očkovacou látkou zaočkujú ľudí v súlade s očkovacím plánom. "Čím skôr zaočkujeme ohrozené skupiny, tým skôr budeme môcť uvoľniť karanténne opatrenia," zdôraznil.



Podľa slov maďarského ministra centralizované zaobstarávanie očkovacej látky proti SARS-CoV-2 v Európskej únii (EÚ) zlyhalo, preto sa Maďarsko rozhodlo obrátiť sa na alternatívne zdroje vakcíny. "Sme síce prví, ale zrejme nebudeme jediní v Únii, ktorí tak urobili, pretože sa množia hlasy, aby EÚ testovala ruskú a čínsku vakcínu," konštatoval.



Szijjártó 22. januára v Moskve oznámil, že Maďarsko nakúpi z Ruska dva milióny dávok očkovacích látok proti novému druhu koronavírusu. V prvej etape dovezú 600.000 dávok, v druhej milión a v tretej zvyšných 400.000. Prvá zásielka vakcín Sputnik V má doraziť do Maďarska do 30 dní, každá ďalšia po nasledujúcich 30 dňoch.



V Maďarsku od vypuknutia koronavírusovej pandémie evidujú celkom 369.288 nakazených osôb a 12.656 úmrtí súvisiacich s covidovou chorobou.



Proti vírusu SARS-CoV-2 zaočkovali už 243 036 ľudí, pričom 68 526 dostalo aj druhú dávku vakcíny.