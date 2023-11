Do školy v Hamburgu vnikli dvaja podozriví, najmenej jeden má pištoľ

Hamburg 8. novembra (TASR) - Do školy v nemeckom Hamburgu v stredu vnikli dve podozrivé osoby, z ktorých najmenej jedna bola ozbrojená pištoľou. Medzičasom do budovy vstúpili príslušníci policajného komanda a hľadajú podozrivých, uvádza denník Bild, z ktorého čerpala TASR.



Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií sú páchateľmi dvaja žiaci vo veku 12 a 16 rokov, ktorí pištoľou ohrozovali učiteľku.



Budovu obkľúčili policajti s automatickými zbraňami, nad školou krúžil policajný vrtuľník. Zvnútra už vyviedli do bezpečia prvých žiakov.



Evakuovali celkovo dve triedy, žiaci ostatných tried sú zatiaľ z bezpečnostných dôvodov uzamknutí v učebniach. Polícia sa však domnieva, že páchatelia už zo školy unikli.