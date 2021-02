Draghi oficiálne prijal post talianskeho premiéra

Rím 12. februára (TASR)- Bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi v piatok oficiálne prijal post predsedu novej talianskej vlády. Draghi to oznámil po stretnutí s prezidentom Sergiom Mattarellom. Médiám zároveň prečítal mená ministrov svojej novej vlády. Prísahu zloží premiér i nová vláda v sobotu napoludnie, informuje agentúra AFP.



Vytvorenie širokej vládnej koalície sa všeobecne očakávalo, keďže podporu Draghiho vláde do piatka vyjadrila väčšina parlamentných strán, približuje agentúra AP. Draghi na piatkovom stretnutí predložil Mattarellovi na schválenie zoznam svojich ministrov. Sú medzi nimi politici, ale aj odborníci, ktorých je však o niečo menej.



Za nového ministra hospodárstva Draghi navrhol Daniela Franca, ktorý je v súčasnosti námestníkom guvernéra talianskej centrálnej banky. Ministrom zahraničných vecí by mal zostať Luigi Di Maio a ministrom zdravotníctva Roberto Speranza. Novou ministerkou spravodlivosti by sa mala stať Marta Cartabiaová, ktorá bola do septembra 2020 predsedníčkou talianskeho ústavného súdu.



Nová vláda zloží prísahu v sobotu. Následne sa bude musieť podrobiť hlasovaniu o dôvere v oboch komorách talianskeho parlamentu. Tieto hlasovania sa očakávajú začiatkom budúceho týždňa, informuje agentúra AP.



Podporu Draghiho kabinetu vyjadrila väčšina najväčších politických strán - od ľavicových až po krajnú pravicu, približuje AFP. Podporili ho krajne pravicová Liga Severu (LN) i strana Forza Italia (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho, Demokratická strana (PD) i antisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) aj centristická strana Italia Viva (IV), ktorá de facto spôsobila pád predchádzajúcej vlády.



Politická kríza vypukla v Taliansku začiatkom januára, keď expremiér Matteo Renzi svoju stranu Italia Viva (IV) stiahol z vládnej koalície. Vláda premiéra Giuseppeho Conteho, ktorá fungovala od septembra roku 2019, tým prišla o parlamentnú väčšinu a 26. januára podala demisiu, čím sa riešenie situácie dostalo do rúk prezidenta Mattarellu.



Vedením dočasného kabinetu bol až do nástupu novej vlády poverený dosluhujúci premiér Conte, ktorí Draghimu taktiež vyjadril podporu. Zároveň však varoval, že vláda pozostávajúca z príliš veľa strán môže rýchlo viesť k politickým problémom.