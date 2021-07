EMA našla možnú súvislosť medzi ochoreniami srdca a vakcínami Pfizer

Amsterdam 9. júla (TASR) – Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej agentúry pre lieky (EMA) po preskúmaní všetkých dostupných údajov dospel k záveru, že existuje možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi myokarditídy a perikarditídy a vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna). Informovala o tom EMA v piatok na svojej internetovej stránke.



Myokarditída a perikarditída sú zápalové ochorenia srdca. Podľa správy EMA sa prejavujú najmä dýchavičnosťou, bolesťou na hrudníku, búšením srdca a nepravidelným tepom.



Odborníci z PRAC analyzovali prípady myokarditídy a perikarditídy, ktoré boli po očkovaní nahlásené v Európskom hospodárskom priestore (EHP). V súvislosti s myokarditídou išlo o 145 prípadov po vakcíne Comirnaty a 19 prípadov po vakcíne Spikevax. Pri perikarditíde išlo o 138 prípadov po vakcíne Comirnaty a 19 po vakcíne Spikevax, približuje v správe EMA.



Prípady myokarditídy alebo perikarditídy sa zvyčajne vyskytli do 14 dní po očkovaní - častejšie po druhej dávke vakcíny - u mladších dospelých mužov.



Päť prípadov nahlásených v EHP bolo smrteľných. Išlo o pacientov vo vysokom veku alebo s inými pridruženými ochoreniami.



Podľa záverov výboru majú byť myokarditída a perikarditída pridané do zoznamu vedľajších účinkov daných vakcín s neznámou frekvenciou výskytu.



Vzhľadom na to, že podľa dostupných vedeckých dôkazov vakcíny poskytujú vysoký stupeň ochrany pred ochorením COVID-19 a pred jeho závažným a fatálnym priebehom, celkové prínosy očkovania i naďalej prevyšujú jeho riziká, dodáva EMA.