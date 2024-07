Estónska premiérka Kallasová podala demisiu

Estónska premiérka Kaja Kallasová, ktorú nominovali na post šéfky diplomacie Európskej únie, v pondelok odovzdala svoju demisiu do rúk tamojšieho prezidenta Alara Karisa. S odvolaním sa na stanicu ERR o tom informovala agentúra Reuters.



Kallasová (47) zostane na čele dočasnej vlády až do potvrdenia nového kabinetu koncom júla alebo začiatkom augusta, uviedla verejnoprávna ERR. Jej odstúpenie automaticky vyvolalo demisiu celej vlády zloženej z troch strán - Reformnej strany (RE), Sociálnodemokratickej strany (SDE) a liberálnej strany Estonia 200.



Na premiérskom poste by mal Kallasovú nahradiť doterajší minister pre klímu Kristen Michal, ktorého na túto pozíciu nominovala RE ešte koncom júna. Kallasovú vtedy na summite Európskej rady zase lídri členských štátov EÚ nominovali na post vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.



Kallasová naposledy Estónsko zastupovala na minulotýždňovom summite NATO vo Washingtone. Prezident Karis zhodnotil jej tri a pol roka na čele vlády ako obdobie "plné kríz a míľnikov vrátane pandémie COVID-19, hospodárskej recesie a vojny v Európe", keď Rusko svojou agresiou na Ukrajine zničilo predchádzajúcu predstavu krajiny o bezpečnosti.



Kallasová bola vôbec prvou estónskou premiérkou. Od vypuknutia ruskej invázie vo februári 2022 vyjadruje bezpodmienečnú podporuje Ukrajine.



Vlani v lete však prepukol v Estónsku škandál, ktorý zahŕňal aj Kallasovú. Vyšlo totiž najavo, že jej manžel Arvo Hallik je čiastočným vlastníkom spoločnosti, ktorá zostala pôsobiť v Rusku aj po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Politička vtedy tvrdila, že firma súvislosti s aktivitami v Rusku nijak nepochybila.