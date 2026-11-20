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EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na pláne užšej spolupráce
Došlo k tomu desať rokov po tom, čo Británia v referende odhlasovala odchod z EÚ.
Autor TASR
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Brusel 20. novembra (TASR) - Európska únia a Spojené kráľovstvo sa v piatok dohodli na viacerých iniciatívach zameraných na zlepšenie vzájomných vzťahov. Došlo k tomu desať rokov po tom, čo Británia v referende odhlasovala odchod z EÚ. Realizácia týchto iniciatív však bude závisieť od budúcej dohody o znížení školného, uviedli pre agentúru DPA diplomati a predstavitelia EÚ. Informuje o tom TASR.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.