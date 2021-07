EÚ navrhuje znížiť emisie CO2 o 55 percent do roku 2030

Brusel 14. júla (TASR) – Európska komisia (EK) v stredu predložila ambiciózny legislatívny balík s označením "Fit for 55", ktorého zámerom je prispôsobiť politiku EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a daní zníženiu čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.



Nové návrhy komisie umožnia zrýchlenie procesu znižovania emisií skleníkových plynov v nasledujúcom desaťročí. Kombinujú obchodovanie s emisiami na nové odvetvia so sprísnením už existujúceho systému EÚ v tejto oblasti.



Požadujú tiež intenzívnejšie využívanie obnoviteľnej energie, vyššiu energetickú účinnosť, rýchlejšie zavedenie druhov dopravy s nízkymi emisiami a infraštruktúry a palív na ich podporu, zosúladenie daňových politík s cieľmi Európskej zelenej dohody, opatrenia na zabránenie úniku uhlíka, ako aj nástroje na ochranu a rast prírodných ekosystémov zachytávania uhlíka.



Podľa slov predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej ekonomika založená na fosílnych palivách už dosiahla svoje limity. EÚ sa preto snaží o to, aby budúce generácie po nás zdedili „zdravú planétu", a zároveň s tým aj dobré pracovné miesta a hospodársky rast, ktorý bude šetrný k prírode.



Výkonný podpredseda EK zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol, že EÚ čaká zlomové desaťročie v boji proti klimatickej kríze a strate biodiverzity.



„EÚ si stanovila ambiciózne ciele a my dnes predstavujeme spôsoby, ako ich môžeme splniť. Cesta k zelenej a zdravej budúcnosti si bude vyžadovať značné úsilie v každom sektore a v každom členskom štáte. Naše návrhy podnietia potrebné zmeny, umožnia všetkým občanom čo najskôr pocítiť výhody klimatických opatrení a poskytnú podporu najzraniteľnejším domácnostiam," uviedol Timmermans v správe pre médiá. Prechod krajín EÚ na zelenšiu budúcnosť podľa neho zaistí Únii aj potrebnú konkurencieschopnosť.