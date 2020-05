EÚ predstavila plán postupného obnovenia turistického ruchu počas leta

Brusel 13. mája (TASR) - Európska komisia predstavila v stredu plán postupného "reštartovania" turistického ruchu počas nadchádzajúceho leta. Chce tak zachrániť milióny pracovných miest v tomto sektore, ktorý tvrdo zasiahla pandémia koronavírusu, informovala agentúra AFP.



"Dnešná smernica môže byť šancou na lepšiu (turistickú) sezónu pre mnohých Európanov, ktorých živobytie závisí od turistického ruchu, a pravdaže, pre tých, ktorí by toto leto chceli cestovať," povedala novinárom výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže.



Cestovné obmedzenia prijaté počas pandémie mali podľa AFP likvidačný vplyv na celý sektor turistického ruchu. Letecké spoločnosti boli napríklad nútené prepustiť desaťtisíce zamestnancov.



Turizmus sa podieľa zhruba desiatimi percentami na HDP EÚ a vytvára 12 percent pracovných miest. Mimoriadne dôležitý je v južných štátoch EÚ, ako sú Taliansko, Španielsko a Grécko, ktoré zápasia s dlhovou záťažou a negatívnymi dôsledkami šírenia koronavírusu.



Plán EÚ počíta s trojfázovým koordinovaným znovuotváraním hraníc jednotlivých krajín, ktoré sú väčšinou uzavreté, s výnimkou nevyhnutne potrebného pohybu osôb a tovaru.



V ďalšej fáze chce EÚ zrušiť hraničné reštrikcie medzi krajinami a regiónmi, ktoré sa nachádzajú približne v rovnakej fáze pandémie a v ktorých sa celková situácia zlepšuje. V poslednej fáze by mali byť zrušené všetky kontroly a obmedzenia cestovania v rámci EÚ.



Podľa Bruselu musia brať jednotlivé krajiny pri otváraní svojich hraníc do úvahy zdravotné, ale aj ekonomické a sociálne faktory.



"Toto leto ešte nebude bežné leto... Ale ak všetci urobíme to, čo máme, nebudeme musieť počas leta sedieť doma ani nebude táto sezóna pre turistický priemysel úplne stratená," zdôraznila Vestagerová.



Podľa odporúčaní EÚ by mali ľudia cestujúci v lietadlách, vlakoch či autobusoch mať na tvári ochranné rúška. To isté platí aj pre pohyb na letiskách či staniciach.



V hromadných dopravných prostriedkoch bude zrejme povolených menej pasažierov než obvykle, aby sa zaistil bezpečný odstup medzi ľuďmi. Chýbať tiež budú vozíky s občerstvením či jedálenské vozne vo vlakoch.



Hotely a reštaurácie budú môcť poskytnúť svoje služby len obmedzenému počtu hostí.