EÚ schválila rozsiahle ekonomické sankcie voči Bielorusku

Brusel 21. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ schválili v pondelok rozsiahle sankcie voči Bielorusku, ktoré postihujú celé sektory tamojšej ekonomiky. K odobreniu nových sankcií došlo na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu.



Ide o reakciu na májový incident s odklonom lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenia dvoch nemenovaných diplomatov z EÚ.



Sankcie majú byť AFP oficiálne prijaté v priebehu nasledovných dní, a to na summite EÚ, ktorý bude prebiehať vo štvrtok a piatok. Zameriavajú na hlavné zdroje príjmov režimu bieloruského autoritatívneho lídra Alexandra Lukašenka, ako vývoz potašových hnojív z Bieloruska, a postihujú aj tamojší tabakový priemysel, ropné produkty a finančný sektor.



Sankcie zahŕňajú tiež zákaz vývozu komunikačných a predaja zariadení využiteľných na špionážne aktivity Bielorusku, ako aj na sprísnení zbrojného embarga voči Minsku, uvádzajú diplomati.



Ministri okrem toho odsúhlasili uvalenie ďalších sankcií na dovedna 86 osôb a inštitúcií napojených na Lukašenkov režim. Vzťahuje sa na nich zákaz cestovania na územie EÚ, ako aj zmrazenie ich prípadného majetku v členských štátoch Únie. Ich mená budú ešte v priebehu pondelka zverejnené vo vestníku EÚ.



Sedem z novosankcionovaných osôb má priamy súvis s májovým odklon lietadla spoločnosti RyanAir, ktoré muselo na príkaz bieloruských úradov núdzovo pristáť na minskom letisku. Zvyšní ľudia sa na sankčný zoznam podľa citovaných diplomatov dostali v súvislosti so zásahmi vlády voči bieloruskej opozícii.



Technickú zhodu na ekonomických sankciách voči Minsku sa podarilo dosiahnuť v piatok na úrovni expertov z jednotlivých členských krajín, keď svoje námietky stiahlo Rakúsko, ktoré má v Bielorusku silné finančné záujmy. Rakúska banka Raiffeisen Bank podniká v tejto postsovietskej republike prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Priorbank.



Lietadlo spoločnosti Ryanair muselo 23. mája počas letu z Grécka do Litvy núdzovo pristáť na minskom letisku. Oficiálne sa tak stalo pre nahlásenie bomby na palube, ktoré sa však ukázalo byť falošné. V lietadle sa nachádzal aj bieloruský opozičný novinár a aktivista Raman Pratasevič so svojou priateľkou Sofiou Sapegovou, ktorých po pristátí v Minsku zadržali. Viacerí predstavitelia EÚ označili postup bieloruských úradov za akt štátneho pirátstva.