Eurobarometer: 75 percent EÚ vníma očkovanie ako riešenie pandémie

Brusel 17. júna (TASR) - Až 75 percent občanov 27-člennej Európskej únie súhlasí s tým, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú jediným spôsobom, ako ukončiť súčasnú pandémiu koronavírusu. Vo štvrtok zverejnený bleskový prieskum Eurobarometra rovnako ukázal, že 69 percent obyvateľov EÚ je buď už očkovaných, alebo chcú byť čo najskôr zaočkovaní, a 79 percent opýtaných sa plánuje zaočkovať v priebehu tohto roka.



Ďalších šesť percent opýtaných uvažuje o neskoršej vakcinácii a deväť percent Európanov očkovanie celkom odmieta.



Medzi členskými štátmi EÚ však existujú značné rozdiely v miere zaočkovanosti a názory na vakcíny kolíšu aj podľa vekových skupín. Ľudia do 45 rokov sú váhavejší ako starší. Najväčšiu skupinu zaočkovaných (61 percent) v EÚ tvoria osoby nad 55 rokov a so značným odstupom ľudia vo veku 40 - 54 rokov (29 percent).



Slovensko bolo koncom mája so 49-percentnou mierou zaočkovanosti (alebo očkovaním v najbližšom čase) treťou najhoršou krajinu v EÚ (spolu s Chorvátskom a Slovinskom). Horšie na tom boli iba Bulharsko a Lotyšsko. Najlepšia situácia bola na Malte (86 percent), v Španielsku (78), Nemecku (77) a Írsku (76).



Prieskum ukázal, že ďalších 14 percent Slovákov vakcináciu zvažuje do konca roka, avšak 17 percent občanov SR sa vyjadrilo, že sa proti covidu očkovať nedá.



V priemere si však 70 percent opýtaných (66 percent Slovákov) myslí, že EÚ hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní prístupu k vakcínam proti COVID-19 v ich krajine.



Tesná väčšina (47 percent) tých, ktorí vyjadrili svoj názor, je spokojných so spôsobom, akým EÚ zvláda očkovaciu stratégiu, nespokojných je 45 percent opýtaných. Na Slovensku bolo koncom mája s očkovacou stratégiou EÚ spokojných len 40 percent opýtaných a 52 percent nespokojných, čo opäť znamenalo tretiu najhoršiu pozíciu v 27-člennej EÚ.



Názory na to, ako národné vlády riešia očkovacie kampane, sú už o niečo negatívnejšie - v priemere 49 percent Európanov v sledovanom období vyjadrilo nespokojnosť s krokmi svojich národných vlád, spokojných bolo 46 percent opýtaných. Slovensko sa v tejto kategórii ocitlo na konci rebríčka, keď očkovacej stratégii vlády verilo len 26 percent opýtaných a sklamaných bolo až 69 percent respondentov. Podobné čísla mali ešte Lotyšsko a Slovinsko, kým najväčšiu dôveru v postup vlády pri očkovaní prejavili Malťania (85 percent), Luxemburčania (75) a Portugalci (73).



Prieskum Eurobarometra sa uskutočnil od 21. do 26. mája na vzorke 26 106 osôb vo veku od 15 rokov vo všetkých členských krajinách EÚ.