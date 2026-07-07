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Europarlament žiada preveriť, či strana ESN dodržiava hodnoty EÚ
Za návrh hlasovalo 414 europoslancov, 224 ich bolo proti a 18 sa zdržalo.
Autor TASR,aktualizované
Štrasburg 7. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili žiadosť adresovanú Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie (APPF), aby preveril, či politická strana Európa suverénnych národov (ESN) dodržiava základné hodnoty Európskej únie. Ak by sa preukázalo ich závažné a pretrvávajúce porušovanie, ESN by mohla prísť o štatút európskej politickej strany aj o financovanie z rozpočtu EÚ. Medzi členov ESN patrí slovenské hnutie Republika, ale aj nemecká Alternatíva pre Nemecko (AfD) či české hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD), informuje TASR.
Za návrh hlasovalo 414 europoslancov, 224 ich bolo proti a 18 sa zdržalo. Europarlament oficiálne požiada APPF o začatie overovania, ktorého cieľom je zistiť, či ESN dodržiava článok 2 Zmluvy o EÚ. Ten zakotvuje základné hodnoty Únie vrátane demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. Ide o prvý prípad uplatnenia takéhoto postupu.
„APPF vyzve ESN, aby sa vyjadrila, a poskytne jej tak možnosť obhajoby, ako aj možnosť napraviť situáciu. Strana bude môcť v priebehu mesiaca predložiť svoje argumenty, vysvetliť svoje stanoviská a prípadne prijať nápravné opatrenia – napríklad môže zmeniť program, dištancovať sa od určitých výrokov alebo vylúčiť niektorú zo svojich členských strán,“ priblížila začiatok procesu Vendula Kazlauskas z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO).
Úrad následne požiada o stanovisko Výbor nezávislých významných osobností, ktorý posúdi, či existuje zjavné a závažné porušenie hodnôt EÚ. Až na základe tohto stanoviska APPF rozhodne o ďalšom postupe, ozrejmila ďalej Kristína Chlebáková z Inštitútu pre európsku politiku Europeum. Podľa jej slov pôjde o proces trvajúci niekoľko mesiacov.
Ak sa potvrdí zjavné a závažné porušenie hodnôt EÚ, najvážnejším dôsledkom môže byť výmaz ESN z registra európskych politických strán, čo by znamenalo stratu právneho štatútu aj prístupu k financovaniu z rozpočtu EÚ, doplnila Chlebáková. Kazlauskas však upozornila, že EP a Rada EÚ by po rozhodnutí mali ešte tri mesiace na vznesenie námietok.
Prípadné nepriaznivé rozhodnutie pre ESN by „neznamenalo automatický zánik rovnomennej politickej skupiny (frakcie) v Európskom parlamente, keďže európska politická strana a europarlamentná skupina sú z právneho hľadiska odlišné subjekty,“ zdôraznila pre TASR Chlebáková. Politicky by podľa oboch analytičiek išlo o prvý precedens využitia tohto nového mechanizmu kontroly dodržiavania hodnôt EÚ.
Za návrh hlasovalo 414 europoslancov, 224 ich bolo proti a 18 sa zdržalo. Europarlament oficiálne požiada APPF o začatie overovania, ktorého cieľom je zistiť, či ESN dodržiava článok 2 Zmluvy o EÚ. Ten zakotvuje základné hodnoty Únie vrátane demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. Ide o prvý prípad uplatnenia takéhoto postupu.
„APPF vyzve ESN, aby sa vyjadrila, a poskytne jej tak možnosť obhajoby, ako aj možnosť napraviť situáciu. Strana bude môcť v priebehu mesiaca predložiť svoje argumenty, vysvetliť svoje stanoviská a prípadne prijať nápravné opatrenia – napríklad môže zmeniť program, dištancovať sa od určitých výrokov alebo vylúčiť niektorú zo svojich členských strán,“ priblížila začiatok procesu Vendula Kazlauskas z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO).
Úrad následne požiada o stanovisko Výbor nezávislých významných osobností, ktorý posúdi, či existuje zjavné a závažné porušenie hodnôt EÚ. Až na základe tohto stanoviska APPF rozhodne o ďalšom postupe, ozrejmila ďalej Kristína Chlebáková z Inštitútu pre európsku politiku Europeum. Podľa jej slov pôjde o proces trvajúci niekoľko mesiacov.
Ak sa potvrdí zjavné a závažné porušenie hodnôt EÚ, najvážnejším dôsledkom môže byť výmaz ESN z registra európskych politických strán, čo by znamenalo stratu právneho štatútu aj prístupu k financovaniu z rozpočtu EÚ, doplnila Chlebáková. Kazlauskas však upozornila, že EP a Rada EÚ by po rozhodnutí mali ešte tri mesiace na vznesenie námietok.
Prípadné nepriaznivé rozhodnutie pre ESN by „neznamenalo automatický zánik rovnomennej politickej skupiny (frakcie) v Európskom parlamente, keďže európska politická strana a europarlamentná skupina sú z právneho hľadiska odlišné subjekty,“ zdôraznila pre TASR Chlebáková. Politicky by podľa oboch analytičiek išlo o prvý precedens využitia tohto nového mechanizmu kontroly dodržiavania hodnôt EÚ.