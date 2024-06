GIBS: Policajti zasahujúci pri streľbe na UK nespáchali trestný čin

Praha 6. júna (TASR) - Žiaden z policajtov, ktorí vlani v decembri zasahovali pri streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK), nie je podozrivý zo spáchania trestného činu. Nie je preto potrebné začať úkony trestného konania. Po skončení vyšetrovania Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS), ktorá preverovala zásah policajtov, to poslancom bezpečnostného výboru povedal jej riaditeľ Vít Hendrych, informuje spravodajkyňa TASR.



"Aj napriek nášmu záveru je dôležité povedať, že v priebehu vyšetrovania sme narazili na oblasti, ktoré je možné s odstupom času a s informáciami, ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii, hodnotiť ako oblasti, na ktoré je nutné sa zamerať," podotkol Hendrych.



Ide podľa jeho slov o dôkladnú analýzu postupov a súčasnej metodiky, GIBS navrhuje, aby sa aktualizovali, doplnili alebo nanovo spracovali. "To by malo polícii do budúcnosti umožniť lepšie sa pripraviť aj na takéto prípady, s ktorými sa doteraz minimálne v tomto rozmere nestretli," vysvetlil.



Dodal, že neskúmajú zvolené taktické či operatívno-pátracie postupy polície, ale jednou z ich úloh ako nezávislého policajného orgánu je práve dávať podnety či metodické odporúčania. Polícii preto pošlú návrhy na metodické odporúčania v určitých oblastiach a ponúknu odborníkov s nestranným pohľadom, ktorí sa môžu na vyhodnotení postupu polície zúčastniť.



Hendrych tiež zdôraznil, že nielen v tomto prípade je problémom únik informácií od príslušníkov či zamestnancov bezpečnostných zborov. "Aj keď zistené úniky v tomto prípade neboli v trestnoprávnej rovine a vyriešili sa vnútornou kontrolou polície, sú podľa nášho názoru závažné a apelujeme na všetkých zúčastnených, aby si uvedomili škodlivosť tohto konania," povedal šéf GIBS.



Útok v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe sa stal 21. decembra 2023. Jej študent zastrelil 13 ľudí a jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník sa napokon zastrelil.



V prípade stále prebieha vyšetrovanie. Poslanci hnutia ANO naďalej požadujú odpovede na niektoré otázky, na ktoré im podľa ich slov doteraz nikto neodpovedal. Na zasadnutí výboru uviedli, že trestnú činnosť policajtov ani neočakávali. Ďalšie informácie by mohli byť zverejnené, až keď vyšetrovanie skončí.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)