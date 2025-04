Gulyás: Nemožno vylúčiť umelý pôvod vírusu slintačky a krívačky

Budapešť 10. apríla (TASR) - Nie je možné vylúčiť, že vírus slintačky a krívačky, ktorý sa objavil v Maďarsku 7. marca a ďalej sa rozšíril, má umelý pôvod. Podľa servera atv.hu to vyhlásil vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Gulyás dodal, že úrady preverujú aj možnosť neprirodzeného pôvodu vírusu.



Vážna, ale kontrolovaná epidemická situácia slintačky a krívačky sa podľa jeho vyjadrenia vyvinula na štyroch farmách s chovom dobytka v Maďarsku. Aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu infekcií, je podľa vlády nevyhnutné správne zlikvidovať uhynuté zvieratá.



"Spaľovanie nie je povolené, pretože to pomáha šíreniu infekcie," podčiarkol šéf úradu vlády, ktorý požiadal o súčinnosť dotknuté obyvateľstvo, pričom zdôraznil, že správny postup zaručuje ochranu vodných zdrojov.



Maďarská vláda 2. apríla požiadala ozbrojené sily na pomoc pri zavedení opatrení proti šíreniu slintačky a krívačky. Minister pôdohospodárstva István Nagy to oznámil po tom, čo potvrdili ďalšie dve ohniská slintačky a krívačky v obciach Dunakiliti a Darnózseli, neďaleko slovenských hraníc. Prvý prípad nákazy identifikoval Národný úradu pre ochranu potravinového reťazca (NÉBIH) 7. marca na farme dobytka v Kisbajcsi neďaleko slovenských hraníc.



Na dvoch uvedených farmách dobytka v Rábsko-mošonsko-šopronskej stolici sa podľa Nagya nakazilo 3500 zvierat. Na potlačenie epidémie vláda zaviedla komplexný dezinfekčný systém na hraniciach so Slovenskom od Rajky až po Ostrihom, ako aj na diaľnici M1 v úseku od Hegyeshalomu po Bőny.









(spravodajca TASR Ladislav Vallach)