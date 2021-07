Hamáček: SR ku koncu týždňa otvorí všetky hraničné priechody s Českom

Praha 7. júla (TASR) - Slovensko ku koncu týždňa otvorí všetky hraničné priechody s Českom a začne na nich vykonávať náhodné kontroly. Oznámil to v stredu na Twitteri český minister vnútra Jan Hamáček s tým, že ho o tom informoval jeho slovenský partner Roman Mikulec.



"Slovenský minister vnútra ma práve informoval, že slovenská strana sa rozhodla ku koncu týždňa otvoriť všetky hraničné priechody a prejsť na náhodné kontroly," napísal Hamáček.



Slovenská vláda v pondelok uzavrela 14 menších hraničných priechodov medzi Slovenskom a Českom. To vyvolalo na viacerých priechodoch protesty, pričom niektorí ľudia z ciest odstraňovali betónové zátarasy.



Pohoršenie vyjadrovali obyvatelia pohraničných obcí aj zástupcovia niektorých miestnych firiem. Napríklad priechod Brumov-Bylnice/Horné Srnie denne využívajú na cestu do práce či návštevu príbuzných desiatky až stovky ľudí, uviedol podľa spravodajského servera iDnes.cz starosta moravského mesta Brumov-Bylnice Kamil Macek.



Od piatku 9. júla sa menia podmienky vstupu na Slovensko a všetky nezaočkované osoby, ktoré prídu zo zahraničia, budú musieť absolvovať 14-dennú karanténu. Tú budú môcť ukončiť najskôr v piaty deň po predložení negatívneho testu PCR.