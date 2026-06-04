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Hizballáh odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria v Libanone
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla.
Autor TASR,aktualizované
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Bejrút 4. júna (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria uzavretú v noci na štvrtok medzi Libanonom a Izraelom a jeho vodca Naím Kásim Izrael vyzval, aby sa úplne stiahol z územia Libanonu. Požiadavka dohody, aby bojovníci Hizballáhu opustili južný Libanon pod paľbou by podľa neho znamenala „kapituláciu, porážku a naplnenie cieľov nepriateľa“. Uviedol to v písomnom vyhlásení, ktoré vo štvrtok prečítali v televízii Hizballáhu al-Manár. Upozornila na to agentúra AP.
Izrael a Libanon sa po trojstranných rokovaniach vo Washingtone dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že proiránske hnutie Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu.
„Našou prioritou je ukončenie agresie, prímerie a stiahnutie izraelských síl. Nezaviazali sme sa žiadnej strane, že prestaneme klásť odpor, pokiaľ bude trvať okupácia,“ vyhlásil Kásim. Prímerie podľa vodcu Hizballáhu musí byť komplexné „bez toho, aby izraelský nepriateľ mal voľnú ruku zabíjať“.
Hizballáh v marci vtiahol Libanon do vojny vypálením rakiet na Izrael a priame rokovania libanonskej vlády s Izraelom dôrazne odmieta. Kásim vo štvrtok vyzval vládu, aby ukončila „tú frašku a poníženie, ktorú nazýva priamymi rokovaniami“ s Izraelom.
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla. V polovici mája bolo prímerie predĺžené o ďalších 45 dní. Izrael napriek tomu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky odpaľuje rakety na územie Izraela a útočí na izraelské ciele v Libanone.
Kásim zdôraznil, že „pokiaľ nebudú libanonské dediny v bezpečí, budú naďalej bombardované a libanonský ľud vraždený - nebudú v bezpečí ani dediny“ na severe Izraela.
Izrael a Libanon sa po trojstranných rokovaniach vo Washingtone dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že proiránske hnutie Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu.
„Našou prioritou je ukončenie agresie, prímerie a stiahnutie izraelských síl. Nezaviazali sme sa žiadnej strane, že prestaneme klásť odpor, pokiaľ bude trvať okupácia,“ vyhlásil Kásim. Prímerie podľa vodcu Hizballáhu musí byť komplexné „bez toho, aby izraelský nepriateľ mal voľnú ruku zabíjať“.
Hizballáh v marci vtiahol Libanon do vojny vypálením rakiet na Izrael a priame rokovania libanonskej vlády s Izraelom dôrazne odmieta. Kásim vo štvrtok vyzval vládu, aby ukončila „tú frašku a poníženie, ktorú nazýva priamymi rokovaniami“ s Izraelom.
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla. V polovici mája bolo prímerie predĺžené o ďalších 45 dní. Izrael napriek tomu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky odpaľuje rakety na územie Izraela a útočí na izraelské ciele v Libanone.
Kásim zdôraznil, že „pokiaľ nebudú libanonské dediny v bezpečí, budú naďalej bombardované a libanonský ľud vraždený - nebudú v bezpečí ani dediny“ na severe Izraela.