Dopravné lietadlo v Indii skĺzlo z dráhy a rozlomilo sa

Naí Dillí 7. augusta (TASR) - Dopravné lietadlo spoločnosti Air India Express so 191 ľuďmi na palube pri piatkovom pristávaní v juhoindickom meste Kalikat skĺzlo z dráhy a rozlomilo sa. Informovala o tom televízia NDTV.



Podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na úrady a miestne médiá, možno očakávať mŕtvych a zranených.



Predstaviteľ štátu Kérala, kde Kalikat leží, uviedol, že o život prišiel minimálne pilot.



Podľa médií záchranári previezli do nemocníc desiatky pasažierov.



"Lietadlo prišlo z Dubaja. Bolo v ňom viac ako 185 pasažierov. Záchranné operácie pokračujú, ale dážď ich sťažuje," uviedol pre AFP nemenovaný záchranár.



Podľa NDTV došlo k havárii počas veľmi silných dažďov v okolí. Televízia zverejnila snímky z miesta nehody, na ktorých vidno lietadlo rozlomené na dve časti a trosky roztrúsené po dráhe aj za ňou.





BBC: Pri havárii dopravného lietadla v Indii zahynuli najmenej dvaja ľudia

Najmenej dvaja ľudia vrátane pilota zahynuli a viacero ďalších utrpelo zranenia pri piatkovej nehode dopravného lietadla spoločnosti Air India Express so 191 ľuďmi na palube, ktoré pri pristávaní v meste Kalikat v juhoindickom štáte Kérala skĺzlo z dráhy a rozlomilo sa. Informovala o tom spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na miestne úrady.



Podľa spoločnosti Air India Express lietadlo prišlo z Dubaja. Na palube letu IX-1344 bolo 184 cestujúcich vrátane desiatich detí a šesť členov posádky vrátane dvoch pilotov.



Podľa indického Generálneho riaditeľstva pre civilné letectvo (DGCA) sa lietadlo zrútilo do údolia a rozpadlo sa na dve časti po skĺznutí z konca dráhy. Stalo sa tak počas silných dažďov v oblasti.



V máji 2010 zahynulo 158 ľudí, keď dopravné lietadlo Boeing 737 spoločnosti Air India Express, ktoré odštartovalo z Dubaja, zišlo na letisku v meste Mangalúr na juhozápade Indie z mokrej pristávacej dráhy. Stroj skončil v blízkom lesnatom poraste a začal horieť.