Iracký parlament schválil vyhostenie zahraničných vojakov

Bagdad 5. januára (TASR) - Iracký parlament v nedeľu schválil uznesenie, ktoré žiada ukončenie prítomnosti zahraničných vojakov v krajine. Informovala o tom agentúra AP.



Uznesenie je reakciou na americký letecký útok v Iraku, pri ktorom v piatok prišiel o život iránsky generál Kásem Solejmání.



Zákonodarcovia irackú vládu žiadajú, aby zrušila platnosť dohody, na základe ktorej Washington od roku 2014 posiela do Iraku vojakov s cieľom pomáhať v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).



Väčšina z približne 180 zákonodarcov, ktorí boli prítomní na zasadnutí, hlasovala za schválenie uznesenia. Podporila ho väčšina šiitskych poslancov, ktorí majú v parlamente väčšinu kresiel. Mnohí sunnitskí a kurdskí zákonodarcovia sa na zasadnutí nezúčastnili, uvádza AP.



Približne 5200 amerických vojakov je umiestnených na rôznych vojenských základniach v Iraku. Cieľom ich nasadenia bolo poskytovanie podpory miestnym irackým a kurdským silám v boji proti Islamskému štátu.



Stiahnutie amerických vojakov z Iraku môže mať podľa AP negatívne dôsledky na boj proti IS.