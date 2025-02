Izrael odložil prepustenie palestínskych väzňov

Tel Aviv 22. februára (TASR) - Izrael odložil prepustenie viac ako 600 palestínskych väzňov, ktorých mal oslobodiť v sobotu v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas. Izraelské zdroje vyhlásili, že prepustenie je odložené až do rozhodnutia vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelský predstaviteľ pod podmienkou anonymity uviedol, že Netanjahu "dnes večer usporiada bezpečnostnú poradu", pričom druhý zdroj dodal, že "pokiaľ ide o odklad prepustenia teroristov, po skončení bezpečnostnej porady sa prijme rozhodnutie o ďalších krokoch" v súvislosti s dohodou o prímerí v Pásme Gazy.



Stanica BBC uviedla, že dôvody odkladu prepustenia nie sú známe.



Izrael má v sobotu prepustiť 602 palestínskych väzňov po tom, čo Hamas odovzdal šesť izraelských rukojemníkov v rámci výmeny rukojemníkov a väzňov, ktorá je súčasťou prvej fázy dohody o prímerí platnej od 19. januára. Medzi prepustenými väzňami má byť aj 50 osôb, ktoré si odpykávajú doživotné tresty. Viac ako 100 osôb bude po prepustení deportovaných do zahraničia.



Izraelský premiér už raz nariadil prepustenie 110 palestínskych väzňov. Stalo sa tak 30. januára po tom, čo počas prepúšťania izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy sa na mieste prepustenia zhromaždil dav, v ktorom bolo náročné sa pohybovať a ľudia strkali do prepúšťaných rukojemníkov. Netanjahu bezprostredne po prepustení kritizoval jeho priebeh a následne s ministrom obrany Jisraelom Kacom vydal pokyn na odloženie prepustenia Palestínčanov. Väznených Palestínčanov však nakoniec prepustili s omeškaním v stanovený deň.