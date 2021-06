Poslanci Izraela schválili novú vládu Naftaliho Bennetta

Na archívnej snímke uprostred Benjamin Netanjahu 2. decembra 2020. Foto: TASR/AP

TASR prináša profil nového predsedu izraelskej vlády, ktorého cesta do politiky, tak ako aj u mnohých izraelských politikov, viedla cez službu v ozbrojených silách.



Naftali Bennett sa narodil 25. marca 1972 v najväčšom izraelskom prístavnom meste Haifa v rodine prisťahovalcov zo Spojených štátov, ktorí prišli do Izraela v roku 1967, mesiac po šesťdňovej vojne.



V rokoch 1990 až 1996 slúžil v elitných špeciálnych jednotkách izraelskej armády. Po službe v armáde vyštudoval právo na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme.



V roku 1999 založil Naftali Bennett softvérovú spoločnosť Cyota so sídlom v New Yorku, ktorá zaisťovala bezpečnostné opatrenia pre rôzne firmy. V roku 2005 firmu predal za 145 miliónov dolárov, čo vtedy 33-ročný, finančne zabezpečený Bennett komentoval slovami: "Do konca života by som mohol piť už iba koktaily v Karibiku."



Po skončení druhej libanonskej vojny zamieril v roku 2006 do politiky. Stal sa poradcom a šéfom kancelárie vtedajšieho opozičného vodcu a budúceho premiéra Benjamina Netanjahua, keď patril k najužšiemu vedeniu strany. Okrem iného riadil aj tím, ktorý pripravil školskú reformu.



Na jar roku 2012 stranu Likud (Jednota) opustil, aby sa už v novembri 2012 stal predsedom pravicovej strany Židovský domov, ktorúo polroka neskôr viedol do predčasných parlamentných volieb. Už počas krátkeho obdobia sa mu podarilo získať u voličov značnú popularitu a po voľbách sa stala strana súčasťou vládnej koalície. V kabinete Benjamina Netanjahua bol ministrom hospodárstva a obchodu, pre náboženské záležitosti a pre záležitosti Jeruzalema a diaspóry. V rokoch 2015 až 2019 bol ministrom školstva a v novembri 2019 ho premiér Netanjahu vymenoval za ministra obrany.



V decembri 2018 stranu Židovský domov opustil a oznámil založenie nábožensko-nacionalistickej strany Jamina (Pravica).



Krajne pravicový milionár Naftali Bennett, známy svojou nekompromisnou rétorikou, je zástancom anexie židovských osád na Západnom brehu Jordánu. V roku 2020 napríklad vyhlásil, že chce, aby do desiatich rokov žil v osadách na palestínskom Západnom brehu Jordánu až jeden milión židovských osadníkov. V súčasnosti ich tam žije okolo 400.000. Súčasne odmieta vytvorenie palestínskeho štátu, čo by sa podľa neho z pohľadu Izraela rovnalo samovražde.



V jednom z rozhovorov z februára tohto roku vyhlásil, že pokiaľ by to záviselo od neho, nevzdá sa ani jedného centimetra izraelskej zeme.



Otec štyroch detí, ktorý stále nosí tradičnú židovskú pokrývku hlavy – kipu, je proti manželstvám osôb rovnakého pohlavia.



Vo voľbách, ktoré sa konali 23. marca 2021 skončila Bennettova strana Jamina (Pravica) až na piatom mieste a získala iba sedem poslaneckých kresiel. Po počiatočnom váhaní sa ale niekdajší Netanjahuov spojenec Naftali Bennett napokon dohodol na spoločnej vládnej koalícii so šéfom centristickej strany Ješ Atid (Budúcnosť existuje) Jairom Lapidom, ktorý bol 5. mája poverený zostavením nového kabinetu.



Novú izraelskú vládu podľa pozorovateľov spája najmä nesúhlas s politikou Benjamina Netanjahua. Jeho bývalý spolupracovník Bennett svoje rozhodnutie vstúpiť do "koalície zmeny" zdôvodnil tým, že chcel predísť vypísaniu ďalších parlamentných volieb v Izraeli, ktoré by boli v poradí piate za posledné vyše dva roky.



Bennett by sa mal po dvoch rokoch prestriedať na poste premiéra s Jairom Lapidom, ak koalícia dovtedy vydrží. Samotný Lapid má prvé dva roky zastávať úrad ministra zahraničných vecí.



Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz, www.dw.com/de/naftali-bennett

Jeruzalem 13. júna (TASR) - Poslanci izraelského parlamentu vyjadrili v nedeľu dôveru novej koaličnej vláde premiéra Naftaliho Bennetta zloženej z ôsmich strán, ktorej nástupom sa skončila 12-ročná vláda Benjamina Netanjahua.Bennett už krátko po hlasovaní zložil premiérsku prísahu, informovala agentúra AP.Členovia 120-členného parlamentu (Knesetu) schválili novú koalíciu tesnou väčšinou hlasov v pomere 60:59.Predtým zvolili za predsedu Knesetu Mickeyho Levyho, za ktorého hlasovalo 67 poslancov.Levy je členom centristickej strany Ješ Atid (Budúcnosť existuje), vedenej Jairom Lapidom, ktorému sa po náročných rokovaniach podarilo zostaviť novú koaličnú zostavu tvorenú stranami z celej šírky politického spektra. Pozorovatelia ju preto označujú za krehkú.Na čele novej koalície je bývalý Netanjahuov spojenec, exminister obrany Naftali Bennett. S ním sa má po dvoch rokoch Lapid prestriedať v úrade premiéra. Samotný Lapid by mal prvé dva roky zastávať úrad ministra zahraničných vecí.Benjamin Netanjahu pred hlasovaním vyhlásil, že sa novú vládu pokúsi zvrhnúť ihneď, ako to bude možné. Podľa vlastných slov aj v opozícii zostane lídrom Likudu a bude sa opäť uchádzať o premiérky úrad v ďalších voľbách.Ak by poslanci nový kabinet neschválili, Izrael čakali už piate parlamentné voľby od apríla 2019.