Izrael zakáže španielskej ministerke Díazovej vstup do krajiny
Autor TASR,aktualizované
Tel Aviv 8. septembra (TASR) - Izrael zakáže vstup do krajiny španielskej ministerke práce a podpredsedníčke vlády Yolande Díazovej, oznámil v pondelok izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar a súčasne obvinil španielsku vládu z antisemitizmu. Reagoval tak na oznámenie španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, že Madrid zavedie zbrojné embargo na Izrael a zakáže vstup do Španielska Izraelčanom, ktorí sa zapájajú do bojov v Pásme Gazy. Sánchez taktiež označil konanie Izraela v palestínskej enkláve za genocídu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Pokus skorumpovanej Sánchezovej vlády odvrátiť pozornosť od závažných korupčných škandálov prostredníctvom nepretržitej protizraelskej a antisemitskej kampane je zrejmý,“ napísal Saar na sieti X.
Izrael nebude s Díazovou, ktorá okrem iného niekoľko dní po útoku militantov zo 7. októbra 2023 obvinila Izrael z vojnových zločinov, udržiavať žiadny kontakt a rovnako zakáže vstup do krajiny aj španielskej ministerke pre mládež Sire Regovej, ktorá Izrael napríklad označila za „genocídnu krajinu“, uviedol šéf izraelskej diplomacie.
„Dnes sme tu vytýčili červenú čiaru, čím sme dali najavo, že im to už nebudeme tolerovať,“ dodal Saar neskôr počas tlačovej konferencie v Budapešti so svojím maďarským náprotivkom Péterom Szijjártóm.
Sánchez v pondelok predstavil deväť opatrení, ktorých cieľom je podľa neho zastaviť „genocídu v Pásme Gazy“. Opatrenia zahŕňajú zbrojné embargo na Izrael a zákaz vstupu na španielske územie Izraelčanom zapojeným do bojov v palestínskej enkláve. Súčasťou balíka je aj zákaz vstupu do španielskych prístavov a vzdušného priestoru pre lode a lietadlá smerujúce do Izraela, ak prevážajú zbrane alebo palivo.
Španielsky premiér podľa svojich slov dúfa, že tieto opatrenia pomôžu zvýšiť tlak na izraelskú vládu a premiéra Benjamina Netanjahua s cieľom „zmierniť utrpenie palestínskeho obyvateľstva“.
Sánchez je podľa AFP jedným z najotvorenejších kritikov vojny, ktorú Izrael vedie proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Stal sa najvyššie postaveným európskym lídrom, ktorý tento konflikt označil za „genocídu“.
Vojnu v tejto pobrežnej palestínskej enkláve vyvolal útok palestínskych kománd z októbra 2023. Militanti vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.
Izraelská armáda v reakcii na útok Hamasu spustila rozsiahle bombardovanie a neskôr aj pozemnú operáciu. Ofenzíva spustošila Pásmo Gazy, vyhnala z domovov najmenej 1,9 milióna miestnych obyvateľov a pripravila o život viac než 64.000 osôb, väčšinou civilistov. Údaje o počte obetí, ktoré poskytujú gazské úrady, považuje OSN za spoľahlivé.
