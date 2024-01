Japonský pristávací modul SLIM sa dostal na Mesiac,preverujú jeho stav

Tokio 19. januára (TASR) - Japonský pristávací modul SLIM sa v piatok dostal na povrch Mesiaca. Oznámila to Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA) s tým, že preveruje stav sondy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Na základe údajov z obrazovky sa zdá, že SLIM pristál na Mesiaci. Jeho stav preverujeme," povedal Šin Toriumi z JAXA.



Pristávací modul svoj zostup za pomoci motorov začal v sobotu krátko po polnoci japonského času (16.00 h SEČ), uviedla JAXA. Klesal rýchlosťou približne 1700 metrov za sekundu, čo je približne sedemkrát rýchlejšie než dopravné lietadlo, uviedol profesor Osamu Mori z tejto agentúry.



SLIM pri pristávaní využíval novú technológiu. V porovnaní s inými modulmi, ktoré na Mesiaci pristáli aj niekoľko kilometrov od plánovaného miesta, by odchýlka nemala prevýšiť 100 metrov.



Modul je výsledkom dvoch desaťročí práce v japonskej vesmírnej agentúre. Nosná raketa H2A odštartovala vlani začiatkom septembra. Na Mesiaci doteraz úspešne pristáli len zariadenia bývalého Sovietskeho zväzu, Spojených štátov, Číny a Indie.



Hlavným cieľom japonskej misie je otestovať novú pristávaciu technológiu. Tiež má skúmať pôvod Mesiaca a potvrdiť možnú prítomnosť vody, ktorá by sa podľa vedcov mohla v budúcnosti stať kľúčom k vybudovaniu základní. Povrch Mesiaca síce pripomína púšť, ale na póloch, kde je terén členitý a preniká tam málo slnečného svetla, sú aj oblasti, kde by sa podľa nich voda mohla nachádzať.